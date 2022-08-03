Экономика
03.08.2022, 16:10

Из Финляндии туристы везут в Россию товары военного назначения. Из Эстонии - ширпотреб класса люкс

 
КПП "Койдула"
КПП "Койдула"
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Финская таможня отмечает, что едущие в Россию туристы везут туда товары, которые предназначены для повышения военных возможностей России. Из Эстонии росийские туристы стремятся вывести товары класса люкс - к примеру, телефоны и компьютеры, а сюда хотят привезти крепкий алкоголь.

Финская таможня обнаруживает у едущих в Россию туристов товары, которые могут иметь промышленное и военные назначение. По данным таможни, сюда входят, например, навигационные приборы. В ходе таможенного контроля за последнее время было проведено немногим более 2500 проверок. Примерно в 100 случаях эти проверки повлекли за собой дальнейшие меры.

Начальник Идаского таможенного пункта эстонского Налового-таможенного департамента Вирго Трейнбук рассказал Ärileht, что у выезжающих из Эстонии туристов основными товарами, которые они хотят вывезти, являются люксовые товары (к примеру, телефоны, компьютеры, бытовая техника) и банкноты евро.

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