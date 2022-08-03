03.08.2022, 16:10
Из Финляндии туристы везут в Россию товары военного назначения. Из Эстонии - ширпотреб класса люкс
ФОТО: | Ekspress Meedia
Финская таможня отмечает, что едущие в Россию туристы везут туда товары, которые предназначены для повышения военных возможностей России. Из Эстонии росийские туристы стремятся вывести товары класса люкс - к примеру, телефоны и компьютеры, а сюда хотят привезти крепкий алкоголь.
Финская таможня обнаруживает у едущих в Россию туристов товары, которые могут иметь промышленное и военные назначение. По данным таможни, сюда входят, например, навигационные приборы. В ходе таможенного контроля за последнее время было проведено немногим более 2500 проверок. Примерно в 100 случаях эти проверки повлекли за собой дальнейшие меры.