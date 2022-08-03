Поющие фонтаны, батуты, Анне Вески. Читайте, чем порадуют Дни Ласнамяэ в этом году!
С 20 по 28 августа состоятся Дни Ласнамяэ, которые подарят жителям Таллинна захватывающие впечатления по всему району. В программе шоу поющих фонтанов, концерты и многое другое.
„Несколько лет назад Дни Ласнамяэ отмечались однодневным мероприятием на певческом поле. Во время пандемии концепция изменилась и вместо этого управа стала проводить несколько праздничных мероприятий в самом Ласнамяэ. Я придерживаюсь мнения, что столь важное мероприятие все же должно проходить на территории района, и с учетом того, что формат прошлых лет был хорошо принят жителями, мы приняли решение в пользу данного формата и в этом году“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что Дни Ласнамяэ традиционно начнутся с шоу поющих фонтанов, но на этот раз в течение двух дней гостей праздника будут ждать разные шоу, и на радость публики не обойдется и без сюрпризов с технической стороны.
Дни Ласнамяэ начнутся вечером 20 августа полюбившимся жителям Таллинна зрелищным шоу поющих фонтанов на озере Паэ. Захватывающую игру света можно будет наблюдать на всей территории парка 20 и 21 августа с 20 часов. В этом году шоу фонтанов запомнится благодаря разной с точки зрения визуальной и музыкальной составляющих программе. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов будет представлена только отечественная музыка. 21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки.
В течение недели в Ласнамяэ пройдет несколько экскурсий по предварительной регистрации. Так, можно будет посетить с экскурсией спасательный департамент, бизнес-городок Ülemiste City, Таллиннское Ласнамяэское механическое училище, парк Вормси, верхний и нижний маяки Таллинна, а также познакомиться с тайной жизнью микрорайона Сикупилли.
В рамках Дней Ласнамяэ 25 августа в городском пространстве в сотрудничестве с Молодежным центром Ласнамяэ и другими волонтерами будет создана новая суперграфика. Также к неделе дня рождения района все мосты Ласнамяэ будут украшены флагами Таллинна.
В субботу, 27 августа, с 11 до 20 часов в парке Тондилоо пройдет фестиваль батутов, где дети смогут бесплатно попрыгать на различных батутах.
В субботу молодежь Ласнамяэ приглашается в парк Тондилоо, где на фестивале в честь окончания лета пройдут с 14 до 19 часов самокатный турнир, мастер-класс по паркуру, скаутский мастер-класс, турнир по баскетболу, различные уличные игры и многое другое.
Вечером в воскресенье, 28 августа, в парке Тондилоо состоится заключительный концерт, где перед жителями Ласнамяэ выступят сразу несколько популярных артистов. Откроет вечер певец и актер Эдуард Томан, затем перед зрителями предстанет легендарная Анне Вески, а завершит вечер рэпер из Ласнамяэ Рекет.
Все мероприятия Дней Ласнамяэ бесплатные! Организаторы могут вносить изменения в программу мероприятий. С более полной программой можно будет ознакомиться на сайте Tallinn.ee/lasnamae и на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook начиная с 10 августа.