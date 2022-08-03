Поющие фонтаны, батуты, Анне Вески. Читайте, чем порадуют Дни Ласнамяэ в этом году!

„Несколько лет назад Дни Ласнамяэ отмечались однодневным мероприятием на певческом поле. Во время пандемии концепция изменилась и вместо этого управа стала проводить несколько праздничных мероприятий в самом Ласнамяэ. Я придерживаюсь мнения, что столь важное мероприятие все же должно проходить на территории района, и с учетом того, что формат прошлых лет был хорошо принят жителями, мы приняли решение в пользу данного формата и в этом году“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что Дни Ласнамяэ традиционно начнутся с шоу поющих фонтанов, но на этот раз в течение двух дней гостей праздника будут ждать разные шоу, и на радость публики не обойдется и без сюрпризов с технической стороны.

Дни Ласнамяэ начнутся вечером 20 августа полюбившимся жителям Таллинна зрелищным шоу поющих фонтанов на озере Паэ. Захватывающую игру света можно будет наблюдать на всей территории парка 20 и 21 августа с 20 часов. В этом году шоу фонтанов запомнится благодаря разной с точки зрения визуальной и музыкальной составляющих программе. Поскольку 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии, в этот день в программе шоу фонтанов будет представлена ​​только отечественная музыка. 21 августа над просторами озера Паэ прозвучат всемирно известные хиты и шедевры классической и эстрадной музыки.

В течение недели в Ласнамяэ пройдет несколько экскурсий по предварительной регистрации. Так, можно будет посетить с экскурсией спасательный департамент, бизнес-городок Ülemiste City, Таллиннское Ласнамяэское механическое училище, парк Вормси, верхний и нижний маяки Таллинна, а также познакомиться с тайной жизнью микрорайона Сикупилли.

В рамках Дней Ласнамяэ 25 августа в городском пространстве в сотрудничестве с Молодежным центром Ласнамяэ и другими волонтерами будет создана новая суперграфика. Также к неделе дня рождения района все мосты Ласнамяэ будут украшены флагами Таллинна.