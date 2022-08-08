ПОДКАСТ | Стали известны города в Эстонии, где хотят построить атомную электростанцию

Слушайте подкаст:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Ekspress Meedia Атомная электростанция в Эстонии: одни плюсы? 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Выдержки из беседы:

Сколько нужно денег, чтобы построить атомную электростанцию в Эстонии?

Диана Ревяко: Мы инвестировали 700 000 евро в разные исследования, которые показали, что построить атомную станцию в Эстонии реально и это безопасно. Стоимость одного маленького атомного реактора - 1 млрд евро. Планы такие, что будет минимум 2 реактора, максимум 4. Три из них будут производить электроэнергию, один - водород.

Минимально необходимо 2 млрд евро. Сейчас уже есть главный пайщик, который занимается бельгийскими атомными электростанциями. Также сотрудничаем с лидерами шведских станций. Кроме того, каждый житель Эстонии может быть инвестором. От государства нам деньги не нужны. Интерес инвесторов очень большой. От двух до четырех млрд евро для энергетики - это не очень большие деньги.

Окупаемость вложений составит 15-20 лет, в контексте энергетики это очень хороший срок. Мы уже ведем разговоры с крупными предпринимателями, кому нужно большое количество электроэнергии. Сейчас мы предлагаем 55 евро за МВт-ч на 15 лет. Eesti Energia предлагает контракт на 10 лет по цене 130 МВт-ч. Нам выгоднее продать большое количество за хорошую цену, чем ловить пики. Это стабильная прибыль.

Многие жители Эстонии помнят аварию на Чернобыльской АЭС. Как вы будете работать со страхами людей перед строительством станции?

Андрей Гороновский: Будем обучать людей. Люди, которые понимают в системе безопасности, не будут ничего бояться.

Диана Ревяко: Раньше я работала в сланцевой промышленности. Когда меня позвали в Fermi Energia я подумала, а что я скажу своему ребенку, если это все взорвется? Потом я начала понимать, узнавать и сразу подумала: почему мы раньше не построили эту станцию? Почему мы настолько загрязнили Ида-Вирумаа? Я там жила, я знаю, о чем говорю. АЭС - это безопасно. Понятно, есть эмоции, страхи. Вероятность, что что-то произойдет - меньше, чем падение самолета.