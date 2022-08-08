ПОДКАСТ | Стали известны города в Эстонии, где хотят построить атомную электростанцию(13)
Слушайте подкаст RusDelfi про атомную электростанцию, которую хотят построить в Эстонии к 2030 году. Поможет ли ядерная энергетика снизить цены на электричество и безопасно ли это? В эфире эксперты Диана Ревяко и Андрей Гороновский.
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Выдержки из беседы:
Сколько нужно денег, чтобы построить атомную электростанцию в Эстонии?
Диана Ревяко: Мы инвестировали 700 000 евро в разные исследования, которые показали, что построить атомную станцию в Эстонии реально и это безопасно. Стоимость одного маленького атомного реактора - 1 млрд евро. Планы такие, что будет минимум 2 реактора, максимум 4. Три из них будут производить электроэнергию, один - водород.
Минимально необходимо 2 млрд евро. Сейчас уже есть главный пайщик, который занимается бельгийскими атомными электростанциями. Также сотрудничаем с лидерами шведских станций. Кроме того, каждый житель Эстонии может быть инвестором. От государства нам деньги не нужны. Интерес инвесторов очень большой. От двух до четырех млрд евро для энергетики - это не очень большие деньги.
Окупаемость вложений составит 15-20 лет, в контексте энергетики это очень хороший срок. Мы уже ведем разговоры с крупными предпринимателями, кому нужно большое количество электроэнергии. Сейчас мы предлагаем 55 евро за МВт-ч на 15 лет. Eesti Energia предлагает контракт на 10 лет по цене 130 МВт-ч. Нам выгоднее продать большое количество за хорошую цену, чем ловить пики. Это стабильная прибыль.
Многие жители Эстонии помнят аварию на Чернобыльской АЭС. Как вы будете работать со страхами людей перед строительством станции?
Андрей Гороновский: Будем обучать людей. Люди, которые понимают в системе безопасности, не будут ничего бояться.
Диана Ревяко: Раньше я работала в сланцевой промышленности. Когда меня позвали в Fermi Energia я подумала, а что я скажу своему ребенку, если это все взорвется? Потом я начала понимать, узнавать и сразу подумала: почему мы раньше не построили эту станцию? Почему мы настолько загрязнили Ида-Вирумаа? Я там жила, я знаю, о чем говорю. АЭС - это безопасно. Понятно, есть эмоции, страхи. Вероятность, что что-то произойдет - меньше, чем падение самолета.
Андрей Гороновский: Нужно понимать, что с учетом всех катастроф, от других видов энергетики погибает гораздо больше людей. Станции, на которых произошли аварии, проектировались в 50-х годах. Это были одни из первых реакторов. Тогда было совершенно другое отношение к безопасности. Основная цель была снизить риск. Сейчас мы поняли, что авария все равно может случиться. Поэтому мы должны установить дополнительные системы безопасности, благодаря которым риск для окружающей среды и населения будет отсутствовать.
Где могла бы быть АЭС в Эстонии? Недавно писали об острове Суур-Пакри недалеко от Палдиски.
Диана Ревяко: Это было одним из первых предполагаемых мест. На самом деле, наша компания Fermi Energia рассматривает два места: Кунда в Виру-Нигула и Люганузе в Ида-Вирумаа. Окончательно место выберет государство. В 2024 году государство должно решить, будет ли у нас атомная энергетика или нет. После этого начнется этап планирования, когда мы будем рассматривать разные места вместе с государством и местными самоуправлениями.
Не все захотят рядом со своей дачей АЭС.
Диана Ревяко: Да, так было всегда. Люди хотят, чтобы было что-то новое, но не рядом с их домом. Мы два раза в год проводим опросы по атомной энергетике. Последнее время 68% людей говорят „да“ или „скорее, да“. Только 25% против строительства АЭС. Люди начинают понимать, что это отличная альтернатива другим источникам энергии.
Будут ли скидки на электричество для жителей близлежащих районов?
Диана Ревяко: Все предприятия, которые будут вокруг, смогут напрямую провести соединение со станцией, таким образом электричество будет дешевле. Это дополнительная мотивация для предпринимателей. Во вторых, разрабатывается пакет для частных потребителей, там будут низкие цены. Плюс тепло - будет тепловая энергия вокруг. Соседние города смогут получать тепло за 25 МВт-ч. На данный момент все предлагают подобные услуги дороже.
Андрей Гороновский: Одно из главных требований, это приглашение местных жителей и дискуссия с ними. Нужно объяснить, почему атомная станция безопасна для них. Мы обязательно будем разговаривать с местными жителями.
Какие сроки вы себе ставите? Когда может быть построена атомная электростанция? По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, атомная электростанция с подходящей площадью в Эстонии сможет заработать только примерно в 2040 году.
Диана Ревяко: Люди немного путают маленькие и большие станции. Большие всегда дорогие, они строятся долго. Мы не говорим про замок. Мы думаем, что станция будет раньше. Например, в 2035 году. Но точно не в 2040+.
Андрей Гороновский: Большое отличие в том, что сейчас станции модульные. То есть их строят как рядные дома. Я думаю, к 2035 году можно успеть.
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