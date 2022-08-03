Российская программистка похвасталась, как уходит от налогов в Эстонии, назвала страну „русофобской“ и в итоге потеряла работу
Российская программистка, покинув родину и получив статус ИП в Грузии, переехала жить к своему мужу в Эстонию. Там ей многое не понравилось, а главное — высокие налоги, пишет „Наша Нiва“. Свое недовольство она вынесла на люди в твиттере, высказываясь в имперском высокомерном стиле. В итоге на ровном месте нажила себе проблемы.
Находясь два месяца в Грузии и ожидая эстонской визы, женщина сделала там себе удостоверение ИП. А для малого бизнеса в Грузии определена совсем низкая ставка налогов — всего 1%. В Эстонии эта ставка — 60%. Делать перерегистрацию бизнеса в Эстонии, хотя этого и требовали законы, программистка желанием не горела: „я не хочу, чтобы 60% моего дохода тратилось на каких-то украинских беженцев“.
Далее, рассказывая о своих невероятных страданиях, она неоднократно называла страну, в которой сейчас живет, „русофобской“, так как посольство Эстонии в Грузии не спешило ей экстренно делать визу и вообще требовало различные подтверждающие документы. Налоговые службы, которые в соответствии с законом требовали перерегистрацию, тоже получили ярлык „русофобов“.
Посты Юлии Кузнецовой заскринили, а в комментариях к ним затегали полицию, налоговую инспекцию и посольство Эстонии в Грузии.
В итоге она должна покинуть страну, к которой относилась с таким презрением, - девушка написала в соцсети, что её увольняют и якобы депортируют.
На эту ситуацию отреагировал даже бывший президент Эстонии (2006—2016) Томас Хендрик Ильвес, который в комментариях к посту привел американскую поговорку: „Если вы попали в яму, то первое, что нужно сделать, — перестать копать“.
RusDelfi обратился к девушке за комментарием, но пока не получил ответа.