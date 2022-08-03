ФОТО | Энергетическая компания призывает заключить срочный договор. Однако это может влететь в копеечку

Компания предложило фиксацию цен на три, пять или семь лет. Однако с одной оговоркой. Например, досрочное расторжение заключенного на трехлетний срок договора обойдется клиенту в сумму до 720 евро. Это означает, что если с 1 октября для всех частных потребителей электроэнергия будет доступна в рамках т.н. универсальной услуги, как это предусмотрено в коалиционном соглашении, то в данном случае клиенту с фиксированным пакетом придется заплатить огромную сумму, чтобы расторгнуть договор. И разница в стоимости самого электричества при этом огромна. Если дневная цена при 36-месячном договоре составит 26,90 ц/кВтч и ночная 20,90 ц/кВтч, то стоимость электроэнергии в случае универсальной услуги будет, согласно прогнозам, составлять всего 13-15 центов за кВтч.