Симмо Саар: компенсировать нарвитянам отказ от танка новой больницей — это продолжение нашей провалившейся интеграции

Когда в середине сентября 1916 года первый изготовленный британцами танк двинулся на позиции германских войск на реке Сомма во Франции, он стал символом превосходства англичан и охватившей немцев паники. Бронированный монстр, весивший почти 30 тонн, хоть и развивал скорость всего 6 километров в час, был неуязвим для преобладавшего на поле боя стрелкового оружия. И хотя немцы вскоре догадались, как обернуть в бою слабые стороны танка МК-1 (а их было достаточно) в свою пользу, в 1916 году на свет появилась не только новая система вооружения, но многоликий символ, который использовали как для демонстрации технологического превосходства, так и для того, чтобы запугать противника и вселить уверенность в своих.

