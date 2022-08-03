Новый министр здоровья и труда хочет повысить ставку страховых взносов по безработице

По словам Петерсона, повышение ставок необходимо, чтобы подготовиться к возможному кризису. Он отметил, что сейчас у Эстонии имеется годовой запас для т.н. мирного времени, однако если спроецировать его, например, на кризис 2008 года, то видно, что этого не хватит, пишет ERR.



Может ли его предложение быть одобрено другими партнерами по коалиции, Петерсон сказать не может. Он отмечает, что правительство обещало не повышать налоги, поэтому простыми дискуссия и возможный процесс принятия предложения точно не будут.



Если в конце 2020 года резерв кассы по безработице составлял 838,1 млн евро, то сейчас резерв составляет около 500 млн евро, или более чем на 300 млн евро меньше.