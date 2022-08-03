„Я бы ему ногу или руку оторвала. Был бы инвалидом, зато живой“. За что умирают в Украине мужчины из одного из самых бедных регионов РФ

С началом войны в Украине власти региона объявили о наборе добровольцев для отправки в Украину. Наряду с Z-символикой город заполонили баннеры с призывом пойти на службу по контракту. А в конце июля на центральной улице Владикавказа открыли мобильный призывной пункт — правда, в тот же день он исчез. К новости о его открытии в инстаграме местного издания „ЧП Осетия“ жители республики оставили больше тысячи комментариев — в основном возмущенных тем, что молодым осетинским мужчинам „от безысходности, чтобы прокормить свои семьи“ приходится идти воевать, потому что в армии „немножко больше платят“. В местных новостях после 24 февраля регулярно встречаются сообщения о штрафах жителей республики за „дискредитацию армии“.

Несколько лет назад 60-летней жительнице Владикавказа Залине (она попросила „Медузу“ не называть свою фамилию) пришлось брать кредит, чтобы устроить сына в армию по контракту. „100 тысяч мне помогли собрать родственники, а оставшуюся сумму [еще 100 тысяч] пришлось брать в кредит, — говорит женщина в беседе с „Медузой“. — Я понимаю, что, возможно, не очень хорошо поступила [дав взятку], но я всего лишь хотела обеспечить будущее своего единственного сына. Теперь я жалею о своем решении, так как сын сейчас на Украине — и я не знаю, увижу ли его еще живым. Мне остается только молиться“.

По уровню средней зарплаты республика тоже находится в самом конце рейтинга Росстата, поэтому служба в армии по контракту для мужчин Северной Осетии — один из самых привлекательных видов трудоустройства. Спрос на него значительно опережает предложение: в довоенное время за возможность заключить контракт даже давали взятки.

На остановке у въезда во Владикавказ со стороны города Алагир висит плакат с призывом пойти на контрактную службу с „достойной оплатой в 200 тысяч“. Как шутят местные в разговорах с корреспондентом „Медузы“, „другой работы с достойной оплатой у нас для вас нет“. По данным Росстата за 2021 год, по уровню безработицы Северная Осетия находилась на 83 месте из 85 российских регионов (безработица составила 12,1% при среднем по России 4,3%; выше — только в Дагестане и Ингушетии).

До войны родители в Северной Осетии готовы были давать взятки, чтобы устроить сыновей на контрактную службу — зарплата контрактника почти в 10 раз больше средней по республике, региону с одним из самых высоких уровней безработицы по России. Но теперь желающих воевать в Украине приходится зазывать через мобильные призывные пункты, а их появление на улицах Владикавказа вызывает взрыв возмущения. Родные погибших, повторяя пропагандистскую риторику про борьбу с „нацистами“, возмущаются, что государство бросило их сыновей „на произвол судьбы“.

К кладбищу подъезжает машина, из нее выходят две женщины в черном. Они подходят к другой свежей могиле и тоже начинают плакать. Одна из них, с опухшими от слез глазами, — Рита, мать погибшего военного, которая, как и Света, каждый день приезжает на кладбище к сыну. Рита говорит корреспонденту „Медузы“, что ей пришлось хоронить практически пустой гроб — от тела сына почти ничего не осталось.

На могиле неподалеку мужчина без руки поправляет венок. „Это Азамат, — говорит Света. — Он служил с моим сыном. Аслан и ему спас жизнь. Он тоже сюда приезжает каждый день“.

Светлана перестает плакать, обращается к старшему сыну и показывает на одну из могил: там просела земля. Тот успокаивает мать, говоря, что ей кажется.

„Здесь [на кладбище] почти все из 58-й армии, я всех знаю. Многие служили под началом моего сына, и я знаю, как они погибли, — пересказывает „Медузе“ Найфонова рассказы сослуживцев сына. — Машина Аслана попала в засаду, и только он хотел дать сигнал остальным, чтобы стояли на месте, как в него попал осколок. Но руку он все же успел поднять и тем самым спасти товарищей. Мой тихий мальчик, который даже громко говорить не любил…“

У Найфонова осталась маленькая дочь. „ Для меня день и ночь слились в один день, — плача говорит его мать. — Ненавижу субботу и воскресенье: потому что в субботу его привезли, а в воскресенье хоронили“.

Света доходит до могилы младшего сына, садится рядом и плачет. Новость о гибели сержанта Аслана Найфонова появилась в местных СМИ 15 июня; как говорится в некрологе, он погиб после „долгих 3,5 месяцев на самой передовой“. Найфонову было 39 лет, он служил командиром отделения артиллерийской разведки в 58-й армии, недавно подписал третий контракт. 58-я армия вместе с частями ВДВ захватила Херсонскую область Украины и часть Запорожской. В марте армия понесла потери под Николаевом, который, как и Одессу, российским войскам не удалось захватить.

60-летняя Светлана Найфонова приезжает сюда каждый день вместе со старшим сыном. Женщина ходит между рядами, поправляет венки или траурную ленту на могильных крестах. С фотографий на них смотрят молодые мужчины.

Над кладбищем на окраине Владикавказа развеваются осетинские и российские триколоры, могилы со всех сторон укрыты венками. Здесь похоронены бойцы, погибшие в Украине, и кладбище продолжает разрастаться.

Света рассказывает, что рядом похоронен еще совсем молодой солдат, который тоже служил с ее сыном Асланом. „В гробу хоронили пакет с тремя килограммами его останков. И бедные родственники даже не знали“, — вспоминает женщина. Об этом Света узнала от сослуживцев сына. Имя погибшего она просит не называть — не хочет, чтобы узнали его родные, хоронившие солдата в закрытом гробу.

Мать говорит, что готова была пойти на многое, лишь бы не отпускать сына на войну:

„Я бы ему ногу или руку оторвала. Был бы инвалидом, зато живой, рядом с семьей. Когда он последний раз связался со старшим братом — попросил его сфотографировать дом, двор и прислать ему. Он очень скучал по дому, как будто чувствовал, что больше не суждено его увидеть“.

„Кому мне задать вопрос, за что погиб мой сын? Почему с самого начала „спецоперации“ государство их бросило на произвол судьбы? У нас на военных выделяется столько денег, а в итоге Олег Марзоев (офицер запаса 58-й армии, военный эксперт и активист, занимающийся сбором средств на помощь российским военнослужащим в Украине — прим. „Медузы“) вынужден собирать деньги с населения, чтобы дроны купить“.

В это время мимо кладбища проносится свадебный кортеж, и матери в черном взглядом провожают праздничную процессию. „Ну что поделаешь, это жизнь. — говорят женщины. — У кого-то свадьба, а кто-то оплакивает своих сыновей. Но это [свадьбы] частные случаи. Другое дело, что несмотря на такое количество погибших, власти республики проводят увеселительные мероприятия, запускают салюты. Вон как масштабно День молодежи отметили 27 июня. Вечером большой концерт звезд осетинской эстрады, а затем еще и праздничный салют устроили“.

Простояв еще какое-то время над могилами, матери расходятся. Света Найфонова прощается с Асланом и его товарищами. „До завтра, мои хорошие“, — приговаривает она и долго смотрит на девушек возле охапки венков, которые пришли помянуть своего друга в день его рождения.

„Мама, если тебе кто-то скажет, что я умер, не верь“

14 апреля Ларисе и Таймуразу Нартикоевым из поселка Октябрьское пришлось хоронить младшего сына. 21-летний Давид стал самым молодым бойцом из Северной Осетии, посмертно награжденным орденом Мужества. Юноша погиб 25 марта, провоевав в Харьковской области ровно месяц. За два дня до гибели он последний раз говорил по телефону с матерью.