Олимпийский чемпион сел на 16 лет за убийство лучшего друга

Суд Улан-Батора приговорил спортсмена к строгому наказанию за убийство друга детства. Разбирательство по делу длилось год, информирует Sonin.

В апреле 2021 года Тювшинбаяр напал с тяжелым предметом на товарища по дзюдо Эрдэнэбилэга Энхбата, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего последний был госпитализирован с черепно-мозговыми травмами и позже скончался.

38-летний Тювшинбаяр, выступавший в весовой категории до 100 килограммов, завоевал золотую медаль по дзюдо в 2008 году на Играх в Пекине.

Помимо золота в Пекине, в активе Тювшинбаяра серебро в Лондоне (2012), бронза на чемпионате мира в Будапеште (2017), первое место на Азиатских играх в Инчхоне (2014).

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