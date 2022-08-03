Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай грозил серьезными последствиями, но пока решил провести учения

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Официально ее прибытие не анонсировалось.

МИД КНР заявил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. „Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность“, - цитирует заявление китайского МИДа российский Интерфакс.

В тот момент, когда Пелоси только прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные через телевидение объявили, что в ближайшее время - уже начиная со вторника - проведут близ Тайваня серию неких операций, еще чуть позже агентство Синьхуа уточнило, что это будут учения.

Это первый визит на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия.

Планы спикера посетить остров, который Китай рассматривает как свою отколовшуюся территорию, вызвали негодование и угрозы со стороны Пекина. Они также продемонстрировали явный раздор между Пелоси и президентом США Байденом, который неодобрительно высказывался об этой поездке.

Власти КНР неоднократно предостерегали Вашингтон от этого визита.

„Визит делегации нашего Конгресса на Тайвань - это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня“, - заявила Пелоси после приземления.

Необъявленный визит

Пелоси посетила Малайзию во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре днем ранее. В ее офисе сказали, что она также полетит в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите на Тайвань.

Пелоси прибыла на Тайвань поздно вечером во вторник, а уже утром отправилась в местный парламент. В своей речи она назвала тайваньское общество „одним из самых свободных в мире“.