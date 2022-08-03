ВИДЕО | Футболист ударил кулаком в голову женщину-арбитра

Все началось с одного игрового эпизода, когда один из футболистов нарушил правила в центре поля и когда судья остановил игру, то игрок, недовольный таким решением судьи, выбил мяч за поле.

Арбитр-женщина, которая обслуживала игру, незамедлительно показала жёлтую карточку игроку за удар мяча после свистка.

Игрок, недовольный решением арбитра, начал оскорблять судью и та в ответ, показала ему вторую желтую карточку, удалив с поля. Пока девушка записывала фамилию футболиста в блокноте, игрок подбежал сзади к арбитру и ударил ее кулаком по голове.

Полиция задержала неадекватного футболиста. В итоге игра была прекращена, а девушку-арбитра доставили в больницу.

За эти действия футболисту грозит пожизненная дисквалификация. Пострадавшая девушка, после нападения заявила, что намерена предъявить обвинения в адрес нарушителя.