ВИДЕО | Таллинн пересматривает планы по переходу с дизельных автобусов на газовые

„Учитывая то, какая ситуация сегодня с газом, мы должны относиться более консервативно к поставленным нами задачам. Именно для того, чтобы на случай, если газа попросту не будет хватать, общественный транспорт у нас не встал из-за отсутствия топлива“, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

На улицах Таллинна уже используется порядка 300 газовых автобусов, и последние 50 должны прийти в августе - сентябре.

„Сейчас мы немного притормозили те планы по сбыту старых автобусов, которые у нас были, и более консервативно будем относиться к пересмотру своего парка. Пока ситуация не стабилизируется, пока у нас есть необходимость подстраховки“, - отметил Андрей Новиков.