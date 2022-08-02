„Россия готовится к долгой войне“. Министр иностранных дел Рейнсалу провел переговоры с госсекретарем США

Рейнсалу сказал, что встреча на высоком уровне альянса в Мадриде в конце июня была переломной, поскольку там были приняты стратегически важные решения относительно быстрого усиления коллективной обороны, которые свидетельствуют о способности НАТО быстро адаптироваться и отражать единство союзников.

„Сегодня мы единогласны в том, что самая большая угроза безопасности для НАТО – это Россия“, – сказал Рейнсалу. „Мы находимся в постоянном контакте с США и работаем над тем, чтобы решения были полностью реализованы в ближайшее время. Я поблагодарил Соединенные Штаты Америки за их последовательный вклад в укрепление безопасности Европы“, – добавил министр иностранных дел.

„Мы видим, что Россия готовится к долгой войне в Украине, потому что ее план по завоеванию суверенной страны в сердце Европы провалился“, – сказал Рейнсалу, добавив, что Эстония и США плечом к плечу всесторонне поддерживают Украину, которая борется за сохранение своего суверенитета и государственности. Во время телефонного разговора, находясь в Украине, в Житомирской области, Рейнсалу подчеркнул, что нет никаких сомнений в необходимости повышения цены агрессии и усиления санкций против России.

Он отметил, что цель Эстонии также заключается в укреплении двусторонних отношений с США в ближайшем будущем и поиск дополнительных путей сотрудничества. „Помимо сферы безопасности и обороны, в последние годы мы более активно стали сотрудничать в вопросах кибербезопасности, развития сотрудничества, продвижения демократии, а также в области экономики“.