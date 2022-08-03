МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: „Я русский и русским останусь“
Чтобы не расколоть общество в Эстонии, нужно провести грань между русским, российским и путинским, считает колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов.
Да простят меня эстонские коллеги, что так вольно обошелся со знаменитой строкой из песни Ало Маттизена времен „Поющей революции“. Считайте это своеобразной реакцией на нарастающую как снежный ком практику отмены всего, в чем „русский дух и русью пахнет“. Умом понимаю, что за поднявшуюся волну отторжения „made in Russia“ благодарить нужно прежде всего любителя скреп и гимнасток, но сердце все равно щемит. Прискорбно наблюдать, как в моей родной Эстонии представители прогрессивной вроде бы общественности не способны отделить мух от котлет и провести грань между русским, российским и путинским. И с рвением, достойным лучшего применения, наносят удар за ударом в условное полено, именуемое обществом, рискуя его окончательно расколоть.