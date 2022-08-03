Мнение
03.08.2022, 12:00

МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: „Я русский и русским останусь“

 
Алексей Шлендухов
учитель истории школы Колкья
Цветы мака
Цветы мака
ФОТО: IGOR KOVALENKO | EPA/Scanpix

Чтобы не расколоть общество в Эстонии, нужно провести грань между русским, российским и путинским, считает колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов.

Да простят меня эстонские коллеги, что так вольно обошелся со знаменитой строкой из песни Ало Маттизена времен „Поющей революции“. Считайте это своеобразной реакцией на нарастающую как снежный ком практику отмены всего, в чем „русский дух и русью пахнет“. Умом понимаю, что за поднявшуюся волну отторжения „made in Russia“ благодарить нужно прежде всего любителя скреп и гимнасток, но сердце все равно щемит. Прискорбно наблюдать, как в моей родной Эстонии представители прогрессивной вроде бы общественности не способны отделить мух от котлет и провести грань между русским, российским и путинским. И с рвением, достойным лучшего применения, наносят удар за ударом в условное полено, именуемое обществом, рискуя его окончательно расколоть.

Казалось бы, буквально вчера политики всех рангов, включая президента, обхаживали Ида-Вирумаа, влекомые опасением, что тамошние „инородцы“ могут выкинуть какой-нибудь фортель после начала войны в Украине. Звучали заверения в глубочайшем почтении к специфике региона и его населению, которое, дескать, нуждается, в особом внимании и заботе со стороны государства. Кто-то даже предложил срочно дать гражданство „серопаспортникам“ и… о ужас, желающим из числа россиян. Видимо, во избежание нелояльности последних, если вдруг что.

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