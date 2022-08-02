Алина Кабаева вошла в санкционный список США

Всего Минфин США добавил в список по России 13 физических лиц и более 30 юридических, а также два судна. Напомним, Кабаева является председателем cовета директоров медиахолдинга „Национальная Медиа Группа“, пишет Чемпионат.

Ранее санкции против экс-гимнастки ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия. Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов.

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