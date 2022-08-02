Отсутствие стыда поражает: иностранцы в ярости из-за крика отчаяния Тутберидзе

В России слова Этери Георгиевны ожидаемо нашли огромную поддержку, чего не скажешь про иностранных болельщиков и экспертов. За рубежом не только высмеивают слова Тутберидзе, но и припоминают ей допинг-скандал Камилы Валиевой, который к отстранению наших спортсменов не имеет никакого отношения.

Иностранцы просто в ярости из-за крика отчаяния российского тренера. Этери Георгиевну снова обвиняют во всех грехах.

Тутберидзе долго молчала по поводу ситуации, происходящей с российскими спортсменами, но рано или поздно терпение иссякает у каждого. Тренер опубликовала эмоциональный пост в соцсетях, который больше был похож на крик отчаяния.

„Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и т. д. Это всё очень и очень расстраивает. Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы — честная игра? Или, как нам объяснили, это и есть забота о наших спортсменах?



Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд. Я знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю, что это ужасная ошибка группы людей, оказавшихся у власти принятия решений.



Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации“, — написала Тутберидзе в своих социальных сетях.

Слова Этери Георгиевны ожидаемо нашли огромную поддержку в России. Тренера поддержали Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Илья Авербух и Яна Рудковская. Все они отметили, что предложение Тутберидзе конструктивно и справедливо.

Однако за рубежом реакция совершенно полярная. Мало того, что иностранцы считают инициативу российского тренера абсурдной, так ещё и ищут в ней двойное дно. Зарубежные болельщики уверены, что Тутберидзе прервала молчание только потому, что на неё кто-то повлиял.