Страны G7 нашли способ ограничения нефтяных доходов России

Страны „большой семерки“ (G7) хотят помешать России извлечь выгоду из высоких цен на энергоносители вследствие развязанной ею войны против Украины. Для этого рассматриваются все варианты, в том числе введение полного запрета на транспортировку нефти из РФ, если она будет приобретаться выше согласованной цены, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, опубликованном во вторник, 2 августа.

„Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда эта нефть закупается либо по цене, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами, либо - по еще более низкой цене“, - сказано в документе.

G7 стремится обеспечить доступ к энергорынку РФ „наиболее уязвимых стран“

Главы МИД стран „Большой семерки“ отмечают, что наряду с этим рассматриваются механизмы, которые позволят сохранить доступ „наиболее уязвимых стран“ к энергетическому рынку России.

Идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны „большой семерки“ намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти. Канцлер Германии Олаф Шольц называл план „семерки“ „очень амбициозным“ и требующим дальнейшей проработки.

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