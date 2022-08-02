Президент Эстонии и глава посольства США открыли экспедицию для пополнения данных NASA

Ученые NASA Брайан Кэмпбелл и Питер Фалькон будут сопровождать участников на протяжении всей программы. Экспедиция организована программой GLOBE в Эстонии в сотрудничестве с посольством США в Таллинне, Министерством образования и науки Эстонии, Центром инвестиций в окружающую среду, а также студентами и выпускниками программы GLOBE.

„Наше партнерство с программой GLOBE в Эстонии — это отличный пример того, как мы можем творчески работать с нашими друзьями в Эстонии для решения насущных глобальных проблем, таких как климатический кризис“, — сказала Габриэль Кауэн, временный поверенный в делах посольства США в Таллинне. „Я хочу поблагодарить студентов и преподавателей, администраторов программы GLOBE и сотрудников NASA, а также наших эстонских партнеров за приверженность науке и экологическому образованию. Ваша работа очень важна для борьбы с изменением климата“.

GLOBE (Глобальное изучение и наблюдение с целью улучшения окружающей среды) — это глобальная экологическая образовательная и исследовательская программа для учащихся начальной, основной и средней школы. Повседневная деятельность GLOBE в Эстонии включает в себя измерения и наблюдения за окружающей средой, а также передачу показаний в базу данных globе.gov. Данные, собранные во время экспедиции, будут представлены на конкурс проектов глобальных исследований GLOBE, а также дополнят данные NASA о земном покрове, биоразнообразии, микроклимате и состоянии водоемов.

Программа GLOBE была инициирована вице-президентом США Элом Гором в 1994 году, и Эстония присоединилась к ней в 1996 году. В феврале 2021 года эстонская программа GLOBE была признана членом GLOBEPlus — одной из девяти подобных программ в мире, и она часто получает высокую оценку за количество и качество экологических измерений, предоставляемых в центральную базу данных.