Читатель спрашивает: вправе ли работодатель запретить сотруднику подрабатывать в другом месте?
Читатель спрашивает: мне стало известно, что один из моих работников в свободное время оказывает услугу райдшеринга. Меня беспокоит, что работник приходит на работу явно уставшим, он рассеян и часто допускает ошибки. Вправе ли я запретить работнику работать на другом рабочем месте?
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла.
Согласно общему принципу, работодатель не имеет права запрещать работнику работать у другого работодателя (других работодателей). Такое четкое положение включено в Закон о трудовом договоре с 1 августа. Более точно закон (ч. 1 § 23 TLS) гласит, что работодатель не может запрещать работнику работать у другого работодателя, если стороны не заключили соглашение об ограничении конкуренции. При подписании соглашения об ограничении конкуренции работник обязуется не работать на конкурента работодателя или не заниматься той же экономической или профессиональной деятельностью, что и у работодателя.
В дополнение к Закону о трудовом договоре необходимо учитывать требования и цель Закона о гигиене и безопасности труда. В описанной ситуации ответственность лежит на работнике – он должен понимать, что, работая на нескольких работодателей или оказывая услуги на основании обязательственно-правового договора, он должен сам гарантировать, чтобы его деятельность (в том числе переутомление) не подвергали опасности жизнь и здоровье его самого и других людей.
Работодатель не может регулировать или контролировать все периоды работы и отдыха работника, который вносит свой вклад в несколько предприятий. Так что работник должен сам позаботиться о том, чтобы у него было достаточно времени на отдых. К такой ситуации нельзя применить требования ко времени работы и отдыха, но их можно взять за основу – эти ограничения ведь введены для предотвращения переутомления, стресса на работе, выгорания и других возможных недугов, включая развитие профессиональных заболеваний и несчастные случаи на производстве.
Мы понимаем желание и потребность людей выполнять дополнительную работу, потому что работа на одном рабочем месте, к сожалению, не всегда обеспечивает необходимый доход. Однако стоит глубоко задуматься о том, возможна ли такая работа в течение длительного периода. Заниматься впоследствии ущербом здоровью, вызванным переутомлением, может оказаться делом, требующим больших усилий и зачастую также затрат.
В этой ситуации работодатель может поговорить с работником и сообщить ему о своих ожиданиях, чтобы работник в рабочее время мог сосредоточиться на работе. Если дружеский разговор не приносит желаемых результатов, работодатель может сделать предупреждение. Мы рекомендуем оформить предупреждение в письменно воспроизводимой форме, чтобы при необходимости его можно было доказать. В предупреждении мы рекомендуем четко указать, в чем заключаются нарушения со стороны работника и что произойдет, если работник не изменит свое поведение.
После получения предупреждения работник может изменить свое поведение, уменьшить объем дополнительной работы или делать ее в периоды, когда это не мешает выполнению работы. В этом случае за предупреждением ничего не последует, и трудовые отношения продолжатся. Но если работник ничего не меняет и дополнительная деятельность продолжает мешать работе, работодатель может расторгнуть трудовые отношения по причине того, что работник нарушил трудовые обязанности, несмотря на предупреждение.