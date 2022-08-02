Читатель спрашивает: вправе ли работодатель запретить сотруднику подрабатывать в другом месте?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла.

Согласно общему принципу, работодатель не имеет права запрещать работнику работать у другого работодателя (других работодателей). Такое четкое положение включено в Закон о трудовом договоре с 1 августа. Более точно закон (ч. 1 § 23 TLS) гласит, что работодатель не может запрещать работнику работать у другого работодателя, если стороны не заключили соглашение об ограничении конкуренции. При подписании соглашения об ограничении конкуренции работник обязуется не работать на конкурента работодателя или не заниматься той же экономической или профессиональной деятельностью, что и у работодателя.

В дополнение к Закону о трудовом договоре необходимо учитывать требования и цель Закона о гигиене и безопасности труда. В описанной ситуации ответственность лежит на работнике – он должен понимать, что, работая на нескольких работодателей или оказывая услуги на основании обязательственно-правового договора, он должен сам гарантировать, чтобы его деятельность (в том числе переутомление) не подвергали опасности жизнь и здоровье его самого и других людей.

Работодатель не может регулировать или контролировать все периоды работы и отдыха работника, который вносит свой вклад в несколько предприятий. Так что работник должен сам позаботиться о том, чтобы у него было достаточно времени на отдых. К такой ситуации нельзя применить требования ко времени работы и отдыха, но их можно взять за основу – эти ограничения ведь введены для предотвращения переутомления, стресса на работе, выгорания и других возможных недугов, включая развитие профессиональных заболеваний и несчастные случаи на производстве.