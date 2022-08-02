Самолет с Нэнси Пелоси приземлился на Тайване

Ранее портал „Юйюань таньтянь“ сообщал, что ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив. CNBC же информирует о том, что в Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.

Ожидается, что Пелоси пробудет на Тайване до 17:00 (12:00 мск) 3 августа. За время визита она проведет пресс-конференцию в отеле, встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и представителями местных политических партий, пишет Meduza.

Напомним, что 31 августа делегация США во главе с Нэнси Пелоси отправилась в тур по Азии. Официально в программе поездки заявлены визиты в Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею. Ранее СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей США также может посетить в Тайвань вопреки предостережениям Белого дома.

Против возможного визита Пелоси на Тайвань резко выступил Китай, который считает остров своей территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин предострег президента США Джо Байдена от „игры с огнем“ по теме Тайваня. 2 августа Китай в преддверии визита Пелоси начал незапланированные военные учения в ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь.