Eesti Energia автоматически изменит пакеты более 50 000 потребителей

Когда в 2013 году открылся рынок электроэнергии, Эстония еще не была целиком оснащена счётчиками удаленного считывания, и биржевые пакеты можно было подписывать только на основе показателей средней дневной или ночной цены. Проект счётчиков с удалённым доступом завершился в 2017 году. С тех пор выбрать старый тип пакета было невозможно, но пакет со средней биржевой ценой до сих пор действовал у многих клиентов.

„Мы проинформировали клиентов о возможности продления их пакета, но мы видим, что люди на это идут довольно неохотно. Мы рады, что теперь мы можем делать изменения автоматически раньше, чем ожидалось, основываясь на отзывах клиентов. Новый тип почасового пакета позволит вам экономить расходы, контролируя потребление более тщательно, чем раньше, используя электрооборудование или системы отопления в часы, когда цена более выгодна“, - объясняет член правления Eesti Energia Агнес Роос.

Все клиенты старого пакета средней ценовой категории, которых насчитывается около 50 000, получат персонализированное уведомление, и им не придется ничего делать, чтобы изменить свой контракт.