Футболист „Флоры“ перешел в чемпионат Кипра

26-летний нападающий, зимой перешел из „Таммеки“ во „Флору“, за полгода успел 12 раз сыграть основную команду „Флоры“. За это время он забил два гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, игрок шесть раз играл за вторую команду „Флоры“ в первой лиге, где забил три мяча, сообщает сайт „Флоры“. Сейчас игрок подписал контракт с клубом кипрской первой лиги „Пейя 2014“. Первоначальный срок контракта составляет один год, который может быть продлен еще на один год.

„Мне удалось кое-что узнать о клубе, но впереди меня ждёт ещё много нового и интересного. Я был в городе Пафос несколько раз, так что с городом у меня особая связь“, — сказал Тристан Коскор.

Карьера Коскора во „Флоре“ была короткая „За время работы во „Флоре“ я понял, какие здесь приятные, дружелюбные и профессиональные игроки, а тренеры и весь персонал в клубе всегда их поддерживают“, — сказал нападающий.

„Человек, который думает, что нельзя что-то делать ещё лучше, не способен к развитию. Я считаю, что каждый день надо делать шаг вперед. Моей целью всегда было приносить максимальную пользу команде, я обязательно продолжу это делать и в новом клубе“, — сказал Коскор.

Следить за игрой Коскора можно будет с 10 сентября, когда начнется новый сезон в перво лиге Кипра.

Спортивный директор „Флоры“ Норберт Хурт: „На данный момент у нас есть пять игроков на позиции форварда, что означает ограниченное количество игрового времени или возможность уделять им достаточно внимания на тренировках. Рауно Аллику начал сезон вингером, но в этом сезоне он стал нашим основным нападающим. Кроме того, к тренировкам основной команды подключился молодой нападающий Тони Варджунд“.

„На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда разумнее найти для игроков решения, при котором у них будет больше игрового времени. Начало Тристана Коскора во „Флоре“ было непростым, и он уже не молодой игрок, поэтому мы вместе с самим игроком решили изучить другие варианты. Тристан, безусловно, очень способный игрок и обладает высокой культурой работы, что создает для него хорошие возможности стать основным нападающим в новом клубе“, — добавил Хурт.