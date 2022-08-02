Молодой футболист из Ида-Вирумаа, подписал двухлетний контракт с клубом чешской премьер-лиги

Футбольный клуб „Та́борско“ завершил прошлый сезон во второй лиге Чехии на 8-м месте, до этого они были на 11-м месте. По информации „Альянс“ Ида-Вирумаа, 18-летний Орлов числится в составе основной команды.

Орлов уже успел отличиться за свой новый клуб несколько дней назад, он принимал участие в товарищеском матче молодежной команды „Таборско“ до 19 лет. Три гола эстонского форварда помогли его новой команде одержать победу над „Вотице“ со счетом 5:4.



В последние годы Орлов выступал за ида-вирумааский клуб „Альянс“ и в прошлом сезоне забил 19 голов в 31 матче в первой лиге „Б“. В этом году в первой лиге он забил 7 мячей в 20 играх. За молодежную сборную Эстонии до 19 лет, он забил три гола в 5 играх.

