Теплое лето продолжается, но дешевого электричества не видать. В чем дело?

Сегодня вечером биржевая цена электроэнергии будет как всегда высокая. То есть пиковая цена сегодняшнего дня приходится как раз на вечер, когда с 9 до полуночи цена будет почти 52 цента за киловатт-час. Если до энергетического кризиса электричество было скорее дешевле по ночам, то сейчас большой разницы уже нет. Например, сегодня в час ночи стоимость света была такая же, как и утром.

Руководитель отдела энергопродуктов компании Eesti Energia Армен Каспаров объясняет в издании Ärileht, что очень высокий уровень цен вызваны большим дефицитом в Европе природного газа. „Пиковую нагрузку, когда спрос на электроэнергию очень велик, покрывают газовые станции. Цена на произведенную из природного газа электроэнергию сейчас составляет почти 400 евро за мегаватт-час. До тех пор, пока для для покрытия спроса у наших соседей будут в работе газовые станции, биржевая цена на электричество будет очень высокой“, - сказал он.

Дополнительными факторами, влияющими на биржевую цену, являются температура воздуха, ветровые условия и уровень воды в гидрорезервуарах Северных стран. „Если спрос на электроэнергию может покрыть электричество из возобновляемых источников, то и цена на энергетическом рынке более выгодная. В последние дни в самом деле в дневное время цена на электричество ниже, чем ночью, потому что днем цену сбить помогает солнечная энергия“, - добавил Каспаров.

В Финляндии значительно дешевле, чем в Эстонии

На фоне высоких биржевых цен возникает вопрос: почему в Финляндии цена бывает заметно ниже, чем в Эстонии? К примеру, завтра будет один час, когда биржевая цена у наших северных соседей составит 10,16 евро за мегаватт-час, а в Эстонии в это же время - 379,43 евро. Почему так происходит?