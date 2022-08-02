Теплое лето продолжается, но дешевого электричества не видать. В чем дело?(28)
В последнее время цена на электроэнергию днем выгоднее, чем ночью именно потому, что днем помогает цену сбивать солнечная энергия.
Сегодня вечером биржевая цена электроэнергии будет как всегда высокая. То есть пиковая цена сегодняшнего дня приходится как раз на вечер, когда с 9 до полуночи цена будет почти 52 цента за киловатт-час. Если до энергетического кризиса электричество было скорее дешевле по ночам, то сейчас большой разницы уже нет. Например, сегодня в час ночи стоимость света была такая же, как и утром.
Руководитель отдела энергопродуктов компании Eesti Energia Армен Каспаров объясняет в издании Ärileht, что очень высокий уровень цен вызваны большим дефицитом в Европе природного газа. „Пиковую нагрузку, когда спрос на электроэнергию очень велик, покрывают газовые станции. Цена на произведенную из природного газа электроэнергию сейчас составляет почти 400 евро за мегаватт-час. До тех пор, пока для для покрытия спроса у наших соседей будут в работе газовые станции, биржевая цена на электричество будет очень высокой“, - сказал он.
Дополнительными факторами, влияющими на биржевую цену, являются температура воздуха, ветровые условия и уровень воды в гидрорезервуарах Северных стран. „Если спрос на электроэнергию может покрыть электричество из возобновляемых источников, то и цена на энергетическом рынке более выгодная. В последние дни в самом деле в дневное время цена на электричество ниже, чем ночью, потому что днем цену сбить помогает солнечная энергия“, - добавил Каспаров.
В Финляндии значительно дешевле, чем в Эстонии
На фоне высоких биржевых цен возникает вопрос: почему в Финляндии цена бывает заметно ниже, чем в Эстонии? К примеру, завтра будет один час, когда биржевая цена у наших северных соседей составит 10,16 евро за мегаватт-час, а в Эстонии в это же время - 379,43 евро. Почему так происходит?
„Разницу в цене между Эстонией и Финляндией вызывает „бутылочное горлышко“ в соединениях между двумя странами. Так как вся Европа действует на едином энергорынке, то в идеале должна быть единая цена, но в итоге цену определяет мощность соединений между странами. Между Эстонией и Финляндией два соединения - Estlink 1 ja Estlink 2 – и если стоимость электричества в Финляндии и Эстонии отличаются, то это означает, что более дешевая электроэнергия Северных стран не может поступить к нам в достаточном объеме через эти соединения.
Из Северных стран поступает более дешевая электроэнергия, так как там много электроэнергии из возобновляемых источников, а она дешевле. Если более дешевое электричество Северных стран в достаточном количестве сюда не поступает, то приходится больше потреблять электроэнергию, произведенную из фоссильного топлива, которая существенно дороже“.
Сгладить разницу в ценах между Эстонией и Финляндией помогло бы создание новых мощностей по выработке электроэнергии из возобновляемых источников, а также создание третьего энергетического соединения между странами. Но строительство Estlink 3 потребует много времени - по всей вероятности новый энергомост сможет начать работу лишь в первой половине 2030-х годов.