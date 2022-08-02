02.08.2022, 15:58
СБОЙ | Нарушена онлайн-продажа билетов Elron
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На сайте железнодорожной компании Elron произошел сбой, из-за чего была нарушена предварительная продажа билетов, - сообщает Forte.
Проблема возникает в разделе, где пользователи должны выбрать носителя билета. Однако выбора у них нет, так как все поля пусты.
Сбой также означает, что пассажиры вынуждены покупать более дорогие билеты в поезде, чем если бы это была предварительная покупка.
Forte проинформировал службу поддержки клиентов Elron о проблеме.