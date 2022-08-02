Новости Эстонии
02.08.2022, 15:58

СБОЙ | Нарушена онлайн-продажа билетов Elron

 
Нарушена работа сайта Elron
Нарушена работа сайта Elron
ФОТО: Kuvatõmmis

На сайте железнодорожной компании Elron произошел сбой, из-за чего была нарушена ​​предварительная продажа билетов, - сообщает Forte.

Проблема возникает в разделе, где пользователи должны выбрать носителя билета. Однако выбора у них нет, так как все поля пусты.

Сбой также означает, что пассажиры вынуждены покупать более дорогие билеты в поезде, чем если бы это была предварительная покупка.

Forte проинформировал службу поддержки клиентов Elron о проблеме.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии