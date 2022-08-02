Обрабатывающая промышленность Эстонии впервые за долгий период показала спад

Последний раз объём производства в обрабатывающей промышленности падал в феврале прошлого года, но это в основном было связано с исключительно высокой базой годом ранее. Без учёта этого месяца объём производства в обрабатывающей промышленности стабильно рос в течение 20 месяцев с сентября 2020 года, после коронакризиса два года назад. Так, в первой половине этого года выпуск продукции обрабатывающей промышленности вырос в среднем почти на 3%, а в промышленности в целом – на 3,6%.

В последние месяцы объёмы производства во всё большем числе отраслей обрабатывающей промышленности снижались. В июне объёмы производства снизились более чем в половине всех видов деятельности, причём наибольшее негативное влияние оказало снижение объёмов производства в крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности – деревообработке.

Рост оборота остаётся высоким, поддерживаемый значительным ростом цен

Рост оборота в июне замедлился, но всё же увеличился почти на 20% в промышленном секторе и на 23% в обрабатывающей промышленности. Однако в первой половине года эти показатели увеличились в среднем на 25% и 26% соответственно. В то же время следует отметить, что цены на товары и услуги, закупаемые предприятиями для производства, также быстро растут. Например, в то время как цены производителей и экспортные цены в обрабатывающей промышленности выросли за год в июне на 25% и 26% соответственно, импортные цены выросли на 23%. Кроме того, быстро растут затраты на рабочую силу. Однако быстрый рост затрат сдерживает рост добавленной стоимости и прибыли. Это, в свою очередь, сдерживает рост заработной платы работников.

Падение объёмов производства в обрабатывающей промышленности, вызвано снижением спроса