Обрабатывающая промышленность Эстонии впервые за долгий период показала спад(12)
В июне рост промышленного производства в постоянных ценах, то есть рост объёмов, практически остановился, увеличившись всего на 0,4% в годовом исчислении. В то время как объёмы производства в энергетике и горнодобывающей промышленности продолжали быстро расти, чему способствовали высокие цены на электроэнергию, объём производства в обрабатывающей промышленности впервые за долгий период снизился на 2,5% в годовом исчислении.
Последний раз объём производства в обрабатывающей промышленности падал в феврале прошлого года, но это в основном было связано с исключительно высокой базой годом ранее. Без учёта этого месяца объём производства в обрабатывающей промышленности стабильно рос в течение 20 месяцев с сентября 2020 года, после коронакризиса два года назад. Так, в первой половине этого года выпуск продукции обрабатывающей промышленности вырос в среднем почти на 3%, а в промышленности в целом – на 3,6%.
В последние месяцы объёмы производства во всё большем числе отраслей обрабатывающей промышленности снижались. В июне объёмы производства снизились более чем в половине всех видов деятельности, причём наибольшее негативное влияние оказало снижение объёмов производства в крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности – деревообработке.
Рост оборота остаётся высоким, поддерживаемый значительным ростом цен
Рост оборота в июне замедлился, но всё же увеличился почти на 20% в промышленном секторе и на 23% в обрабатывающей промышленности. Однако в первой половине года эти показатели увеличились в среднем на 25% и 26% соответственно. В то же время следует отметить, что цены на товары и услуги, закупаемые предприятиями для производства, также быстро растут. Например, в то время как цены производителей и экспортные цены в обрабатывающей промышленности выросли за год в июне на 25% и 26% соответственно, импортные цены выросли на 23%. Кроме того, быстро растут затраты на рабочую силу. Однако быстрый рост затрат сдерживает рост добавленной стоимости и прибыли. Это, в свою очередь, сдерживает рост заработной платы работников.
Падение объёмов производства в обрабатывающей промышленности, вызвано снижением спроса
В июле снижение чувства уверенности промышленных предприятий Эстонии углубилось. Оценки перспектив заказов и производства на ближайшие месяцы ухудшились. Хотя доля фирм, называющих слабый спрос в качестве фактора, ограничивающего производство, выросла до 38% в начале третьего квартала, это значительно меньше, чем два года назад, во время коронакризиса.
Промышленность еврозоны в июле погрузилась в рецессию ещё глубже
Предприятия производственного сектора еврозоны, на который приходится почти половина экспорта Эстонии, стали более пессимистичными из-за стремительного роста цен, войны в Украине, энергетических проблем и опасений рецессии. В результате в июле промышленное производство еврозоны ещё больше ушло в рецессию, что увеличило риски спада в экономике. Спрос ослабевает, а заказы компаний еврозоны сокращаются. Более низкий спрос отчасти объясняется большими запасами, накопленными торговыми партнёрами ранее. Однако ослабление спроса и неопределённость привели к дальнейшему росту запасов полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях. Энергетический кризис снижает спрос, но из-за сокращения предложения энергии сдерживается и производство.
В обрабатывающей промышленности еврозоны растёт занятость
Хотя ценовое давление на компании начинает ослабевать, достигнув очень высокого уровня, война в Украине нанесла серьёзный удар по их уверенности. Перебои в цепочках поставок, несмотря на признаки постепенного улучшения, по-прежнему являются серьёзной проблемой для производства. Стремительный рост цен негативно сказывается на доходах многих компаний. Однако, несмотря на ухудшение условий производства, занятость в обрабатывающей промышленности еврозоны продолжает расти.