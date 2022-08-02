Руководить парламентской комиссией по культуре будут Ааду Муст и Лийна Керсна(2)
Сегодня на внеочередном заседании комиссия Рийгикогу по культуре провела выборы председателя и заместителя председателя. Председателем комиссии по-прежнему остается Ааду Муст. Заместителем председателя избрана Лийна Керсна.
Так как два кандидата набрали равное число голосов и в основном, и в дополнительном туре выборов, председатель и заместитель председателя были выбраны путем жеребьевки.
На прошлой неделе внеочередные выборы руководителей прошли в комиссии по делам Европейского союза, комиссии по окружающей среде, комиссии по сельской жизни, комиссии по экономике, конституционной комиссии, комиссии по государственной обороне, комиссии по социальным делам и комиссии по иностранным делам. Ранее были избраны руководители правовой комиссии. Помимо этого, были избраны и руководители специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности, специальной комиссии по борьбе с коррупцией, специальной комиссии по контролю государственного бюджета и комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка.
Внеочередные заседания комиссий Рийгикогу были созваны после вступления в должность нового правительства. Перед выборами руководителей правление Рийгикогу утвердило многочисленные изменения в составах комиссий.