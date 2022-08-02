Число госпитализаций с COVID-19 растет. Медики прогнозируют ухудшение ситуации

По словам главного специалиста отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ольги Садиковой, на прошлой неделе было зарегистрировано 4764 случая заболевания, из которых 2229 были подтверждены лабораторно, и 2535 диагностированы клинически.

„По сравнению с прошлой неделей заболеваемость увеличилась на 3,2%. На наступившей неделе можно ожидать чуть более 2300 лабораторно подвержденных случаев“, — пояснила Садикова и добавила, что R-показатель зараженности удерживается на уровне 1,14. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса сейчас средний.

Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней имеет тенденцию к росту, увеличившись с 8,7 до 10. По состоянию на утро понедельника в больнице находились 146 человек, из них 77 пациентов нуждаются в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За неделю из-за COVID-19 скончались 8 человек в возрасте от 54 до 89 лет. Вероятно, число госпитализаций на этой неделе превысит 160 человек.

За неделю было введено 3 619 доз вакцины, из них первую прививку получили 385 человек. 471 770 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,8%.

На прошлой неделе, согласно исследованию сточных вод, 80% населенных пунктов находились в желтой зоне опасности. По сравнению с результатами анализа неделей ранее, уменьшилось число населенных пунктов, находящихся в оранжевой зоне, и возросло число населенных пунктов, находящихся в зеленой и желтой зоне. Относительно высокая концентрация вируса выявлена в Кивиыли, Кунда и Тамсалу.

С этой недели в коронавирусную статистику будут внесены два изменения, которые повлекут рост общего числа случаев заболевания. Наряду с ПЦР-тестами теперь в статистику будут входить неподтвержденные лабораторно диагнозы, то есть случаи, диагностированные по клинической картине или на основании экспресс-тестов, которые были подтверждены медицинским работником.