02.08.2022, 14:18
Россия объявила украинский полк „Азов“ „террористической“ организацией
ФОТО: | EPA
Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, запретив деятельность украинского полка „Азов“ на территории России, передает DW.
Верховный суд России объявил украинский полк „Азов“ „террористической“ организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом „решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению“, указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.
Как отмечает „Интерфакс“, процесс проходил частично в закрытом режиме.