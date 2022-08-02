Россия объявила украинский полк „Азов“ „террористической“ организацией

Верховный суд России объявил украинский полк „Азов“ „террористической“ организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом „решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению“, указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.