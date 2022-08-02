Марко Михкельсон об убийстве лидера „Аль-Каиды“: Путин в сто раз опаснее

Михкельсон отметил, что убийство аль-Завахири не следует переоценивать в качестве великой победы над терроризмом, поскольку, по его мнению, „славные дни“ радикального исламского движения „Аль-Каида“ остались в прошлом. „Один очень важный нюанс, который, как правило, забывают об аз-Завахири, заключается в том, что в 1997 году аль-Завахири провел шесть месяцев в тренировочном лагере ФСБ в Дагестане, Россия“, — сказал Михкельсон, отметив, что это особенно важно сейчас, когда мир видит деятельность России по поддержке терроризма.