Новости Эстонии
02.08.2022, 16:20

Марко Михкельсон об убийстве лидера „Аль-Каиды“: Путин в сто раз опаснее

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Марко Михкельсон (справа), Владимир Путин (внизу слева), Айман аз-Завахири (вверху слева). Коллаж.
Марко Михкельсон (справа), Владимир Путин (внизу слева), Айман аз-Завахири (вверху слева). Коллаж.
ФОТО: Ekspress Meedia / Scanpix / AP / AFP | Ekspress Meedia

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил, что хотя убийство Аймана аз-Завахири является выполнением великой цели США, реальная угроза миру сейчас исходит от президента России Путина.

Михкельсон отметил, что убийство аль-Завахири не следует переоценивать в качестве великой победы над терроризмом, поскольку, по его мнению, „славные дни“ радикального исламского движения „Аль-Каида“ остались в прошлом. „Один очень важный нюанс, который, как правило, забывают об аз-Завахири, заключается в том, что в 1997 году аль-Завахири провел шесть месяцев в тренировочном лагере ФСБ в Дагестане, Россия“, — сказал Михкельсон, отметив, что это особенно важно сейчас, когда мир видит деятельность России по поддержке терроризма.

Михкельсон отметил, что аз-Завахири провел три года в тюрьме в 1980-х годах после того, как возглавляемая им организация убила президента Египта Анвара Садата. „Довольно известно, что за убийством Садата стоит КГБ“, — сказал Михкельсон о связи аль-Завахири с Россией.

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