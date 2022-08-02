По делу об утонувшем в Кейласком оздоровительном центре мальчике до сих пор никому не предъявлено подозрение

Полиция и прокуратура не смогли официально подтвердить, был ли кто-нибудь допрошен в связи с этим трагическим случаем, и если был, то кто именно. По сообщению полиции и прокуратуры, подозрение в совершении этого преступления никому не предъявлено.

По данным Delfi, в тот момент, когда случилось несчастье с 10-летним мальчиком, в бассейне проходила тренировка. Точные обстоятельства выясняет полиция.

Насколько известно Delfi, погибший мальчик не был жителем Кейла, но являлся членом Кейлаского футбольного клуба, который проводил в Кейласком оздоровительном центре спортивный лагерь.

По словам пресс-секретаря Кейлаского футбольного клуба, полиция разговаривала с тренером, который проводил спортивный лагерь. Пресс-секретарь воздержался от комментариев по поводу того, находился ли в тот день тренер в бассейне. Прочие детали он также сообщить отказался.

Как сказал директор Кейлаского оздоровительного центра Тони Мейель, полиция беседовала как с ним, так и с его коллегами. Мейель не прокомментировал вопрос о том, находился ли тренер в бассейне во время тренировки.

10-летний мальчик скончался в больнице

Несмотря на предпринятые усилия, медикам не удалось спасти мальчика. Для выяснения обстоятельств случившегося было инициировано уголовное производство.

В то время, когда мальчик ушел под воду, в оздоровительном центра проходила тренировка клуба 21CC Triatloniklubi. На месте присутствовал известный спортсмен и тренер Марко Альберт. Как рассказал Delfi Марко Альберт, он не только стал свидетелем того, как мальчик ушел под воду, но и помогал его оживлять. „Очевидно, помощь оказалась недостаточной“, - сказал Альберт, который был шокирован случившемся.