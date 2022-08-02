02.08.2022, 13:10
Полиция просит помощи в поиске 15-летней Кристийны, которая ушла из дома в Рапла
ФОТО: | Ekspress Meedia
Кристийна ушла из дома в ночь на 31 июля. Последний контакт с ней был в прошлую субботу, в настоящее время по телефону с ней не связаться.
Кристийна может оказаться в опасности без посторонней помощи. По имеющейся информации, она могла поехать в Таллинн.
Кристийна общительная. Ее рост около 165 см, она имеет худощавое телосложение, длина ее волос - по плечи, волосы окрашены в два цвета: наполовину светлые и наполовину темные. У Кристийны в носу и губах серьги, и она использует темный макияж.
Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Кристийны, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или напрямую связаться с кем-то из близких девушки.