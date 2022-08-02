ЧП и криминал
02.08.2022, 13:10

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Кристийны, которая ушла из дома в Рапла

 
Пропавшая Кристина
Пропавшая Кристина
ФОТО: Politsei | Ekspress Meedia

Кристийна ушла из дома в ночь на 31 июля. Последний контакт с ней был в прошлую субботу, в настоящее время по телефону с ней не связаться.

Кристийна может оказаться в опасности без посторонней помощи. По имеющейся информации, она могла поехать в Таллинн.

Кристийна общительная. Ее рост около 165 см, она имеет худощавое телосложение, длина ее волос - по плечи, волосы окрашены в два цвета: наполовину светлые и наполовину темные. У Кристийны в носу и губах серьги, и она использует темный макияж.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Кристийны, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или напрямую связаться с кем-то из близких девушки.

RusDelfi
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