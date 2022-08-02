Кайя Канепи начала турнир в Вашингтоне с уверенной победы

В стартовом сете эстонка повела 5:1 после двух брейков, и хотя Канепи один гейм проиграла, итоговую победу в сете все равно одержала 6:3.

Второй сет прошёл в равной борьбе. Затем Канепи забрала подачу соперницы в седьмой и девятой партиях, заработав победное очко и итоговую победу.

Во втором круге 37-летняя эстонка встретится с китайской теннисисткой Линь Чжу (WTA 97), которая в день открытия обыграла британку Харриет Дарт (WTA 85) 6:4, 6:3.

Канапи занимает шестое место на турнире, исходя из рейтинга. Теннисистка с самым высоким рейтингом – седьмая ракетка мира Джессика Пегула (WTA, 7-е место), которая уверенно победила Хейли Батист (WTA, 148-е место) в первом раунде со счетом 6 : 2, 6 : 2. Молодая британка Эмма Радукану (WTA, 10-е место) заняла второе место и третье занимает, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (WTA, 16-е место).