ФОТО | Huawei выводит на эстонский рынок два новых смартфона

Совсем скоро на прилавках эстонских магазинов появятся смартфоны Huawei nova Y70 и Y90, которые сохраняют удобство пользования и надежность работы даже в руках самых активных пользователей-веб-серфингистов. „При разработке новых моделей особое внимание уделялось молодежи и людям более активного образа жизни, для которых телефон должен выполнять самые разные роли - от цифрового ассистента до шоумена“, — рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.



Смартфоны Huawei nova Y70 и Y90 унаследовали от своих предшественников серии Y аккумулятор с длительным сроком работы. Емкость аккумуляторов моделей составляет соответственно 6000 мАч и 5000 мАч, и это, по словам Мишиной, означает, что, например, в случае с первым смартфоном полностью заряжать аккумулятор телефона потребуется только два раза в неделю.



„Даже всего 10 минут быстрой зарядки дают модели Y70 три дополнительных часа использования, поэтому вам не нужно беспокоиться о постоянном подключении к сети, когда вы находитесь в движении. И особенно это удобно летом, когда много людей путешествуют или ездят в деревню, где не всегда доступны возможности подзарядки“, — пояснила Мишина.



Новые смартфоны Huawei серии nova Y также отличаются отличными характеристиками камеры, позволяющей запечатлеть памятные моменты и виды в любом месте — независимо от того, хотите ли вы показать сделанные на память фотографии из отпуска или просто поделиться ими в социальных сетях.



„Обе новые модели телефонов имеют 8-мегапиксельные фронтальные камеры. 48-мегапиксельная основная камеры у модели Y70 и 50-мегапиксельная основная камеры высокого разрешения модели Y90 позволяют делать особенно качественные и резкие фотографии. Кроме того, обе модели имеют 2-мегапиксельную камеру глубины, с помощью которой можно настроить фокус и выделить самое главное в фотографии. И если модель Y70 оснащена сверхширокоугольной камерой на 5 Мп, то телефон Y90 имеет макрокамеру на 2 Мп на задней панели, которая фиксирует самые важные детали на снимке“, — уточнила Мишина.



Безрамочный большой экран новых моделей позволяет, с одной стороны, наслаждаться развлекательным контентом особенно комфортно и вовлечено, а, с другой стороны, при соответствующей настройке помогает предотвратить чрезмерную нагрузку на глаза. „Чтобы уменьшить яркий свет от экрана и усталость глаз, а также улучшить впечатления от просмотра, новые модели nova предлагают, например, умное приглушение яркости, а также различные режимы подсветки экрана и электронной книги“, — описала Мишина варианты настройки подсветки экрана в соответствии с тем, как используется смарт-устройство. Таким образом, можно без труда развлечься во время поездки на автомобиле или полета на самолете, почитать книги во время движения или же провести высококачественные видеозвонки.



Обе модели доступны в трех цветах: цветовая гамма Huawei nova Y70 включает кристально-синий, жемчужно-белый и полночный черный, а цвета корпуса модели Y90 — кристально-синий, изумрудно-зеленый и полночный черный.