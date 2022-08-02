Как партизаны в Украине сопротивляются российской оккупации

Это видео от человека, который проезжал мимо военной базы и снимал российские машины, в другом ролике - кадры российских грузовиков с гигантскими буквами Z, проезжающих мимо.

„Едет колонна… Смотрите... Кто-то едет по дороге и знает, что там есть база, которую, возможно, заняли оккупанты. Вот он едет и снимает это все, чтобы мы понимали, какая там техника“, - комментирует он.

„Допустим, вчера мы заметили новую цель, отправили военным. Через день-два этой цели больше нет… Вот так мы и живем“, - рассказывает Саша, показывая нам разные видео, которые он ежедневно получает из соседней области.

Незадолго до этой войны Украина усилила свои силы специального назначения отчасти для создания и управления движением сопротивления. Власти даже опубликовали инструкцию для будущих партизан в формате PDF: как резать шины на машинах оккупантов, сыпать сахар им в бензобаки или как не выполнять приказы на работе.

„Рух опору“ - это не одна группа... Это масштабное... Тотальное сопротивление“, - настаивает мужчина, стоящий передо мной. Его голос слегка приглушен черной маской, которую он подтянул с шеи, чтобы я не могла видеть его лица, пока мы снимаем его, в комнате, которую я не могу описать, чтобы ни один из моих собеседников не был найден.

Плакат призван заставить нервничать российских оккупантов и, с другой стороны, морально поддержать тех, кто оказался под их властью.

Проезжая блокпосты, мы видим огромные билборды с изображением фигуры в капюшоне со скрытым лицом и надписью: „Херсон. Рух опору [Движение сопротивления]: партизаны все видят“.

Наш путь на встречу с украинскими бойцами сопротивления пролегает через раскинувшиеся под голубым небом желтые поля подсолнечника. Едем в Николаев, ближайший к Херсону крупный город на территории, контролируемой Украиной.

Исполняющий обязанности главы Херсонской областной администрации Дмитрий Бутрий теперь работает в Николаеве в небольшом офисе, обложенном мешками с песком.

Россия уже ввела на этой территории рубли и запустила свою мобильную связь, одновременно накачивая украинцев пропагандой с российских государственных телеканалов. Местные журналисты либо бежали, либо затаились.

Партизаны сражаются за то, чтобы оккупация российскими войсками Херсона не превратилась в постоянную - чтобы помешать референдуму, который Москва, судя по всему, готовится там провести.

„Порой получается отработать нормально и не попасть под обстрел - так на отходе нас обстреляют, - Сергей пожимает плечами и расплывается в мягкой улыбке. - Я понимаю, что в какой-то степени это случай, и рано или поздно это может произойти. Но что я могу с этим сделать? Ничего, лучше об этом просто не думать. Лучше выполнять свою работу, так спокойнее. Если это произойдет со мной, я по крайней мере буду понимать, что это произошло не зря, а во имя чего-то“.

Путь, который он выбрал, чрезвычайно опасен. Его группу из четырех человек российские войска обстреливают каждый раз, когда они выходят на задание, но жертв пока удается избежать.

„Мое психологическое состояние просто не позволило мне остаться дома - по той причине, что я не понимал, о чем я могу думать или что еще могу делать, пока происходит война“, - объясняет Сергей.

Сергей, командир этой группы, до войны выращивал декоративные растения, но решил присоединиться к борьбе на южном фронте после того, как увидел тела мирных жителей, убитых в Буче во время российской оккупации.

Вместе с Сашей работает другая группа, которая запускает дроны через линию фронта в Херсон, чтобы отследить цели для военных. Все участники - добровольцы, не солдаты. Деньги на свое дорогостоящее оборудование они собирают по соцсетям.

Своих агентов Саша описывает как украинцев, которые „не теряют надежды на победу и хотят, чтобы страна была освобождена“.

Партизаны, с которыми я встречалась, уверяют, что не имеют к этому отношения, но, впрочем, и сочувствия не испытывают.

На тех, кто перешел на сторону России, случилась череда покушений - застрелен блогер, убит чиновник установленной Россией администрации, некоторые другие ранены в результате взрывов заминированных автомобилей.

„На стенах появляются граффити вроде „Хрен вам, а не референдум“, - Саша рассказывает о сообщениях, которые ему приходят. - Большое количество листовок появляется. Это говорит о том, насколько там много людей, которые не боятся. Вы понимаете? В городе, где камеры и патрули на каждом шагу, человек должен найти принтер - а некоторые даже цветной находят - ходить по улице и расклеивать. Любой патруль остановит, и все может закончиться для человека печально. Мало того, что наклеить, люди это еще снимают и отправляют нам“.

Но эта информация также и для запугивания - партизан призывают расклеивать на домах перебежчиков листовки с угрозами, к примеру, портрет человека на фоне гроба или подпись „Разыскивается“ с предложением вознаграждения за голову.

„Чтобы никто из них потом не мог сказать, что был вместе с сопротивлением“, - объясняет Саша.

Некоторые херсонцы перешли на сторону России и помогают ей. Поэтому команда Саши ведет базу данных „коллаборантов“ на основе инсайдерской информации.

Херсонская область для России - стратегический регион, источник воды для Крыма, который она незаконно аннексировала в 2014 году. Кроме того, по Херсонщине проходит сухопутный коридор из России на полуостров.

Вряд ли, впрочем, это волнует Москву в нынешнее время.

„Могу сказать одно: это в любом случае будет фейк, никто голосовать за Россию не будет, поверьте, - уверяет Бутрий. - Да, они пытаются провести референдум насилием, пытками, угрозами, введением рублевой зоны. Открыли какой-то псевдобанк, который работает только внутри оккупированной территории. Но это фейковое, постановка. Я думаю, что у них ничего не получится“.

„Кроме слова предатель и мерзавец у меня ничего в голове не возникает. Почему-то мы все оставили свои дома и поехали воевать, а они выбрали другую сторону просто. Это наши враги на сегодняшний день“, - говорит Саша.

„Они выбрали свою жизнь. Покушение? Ну а что делать? - пожимает плечами другой партизан, не пожелавший назвать свое имя. - Значит, судьба у них такая, что на них покушаются. Они сами ее выбрали и знали, к чему они идут, надо ж с ними как-то бороться. Так что пускай боятся. Коллаборанты. Все равно мы победим, и Украина вернется в свои границы“.

Владимир Путин говорит, что Россия вторглась в Украину, чтобы освободить ее, но в Херсоне россияне правят при помощи насилия и страха.

С тех пор как в марте Россия оккупировала область, сотни людей были задержаны, многих пытали, некоторые исчезли и не выходят на связь уже несколько недель.

Кого-то нашли мертвым или вернули родственникам в мешках для трупов.

Источники внутри города сообщают, что военные патрулируют улицы и останавливают автобусы, чтобы обыскать пассажиров. Малейший намек на поддержку украинских сил вроде сообщения в мессенджере или фото в телефоне может привести к аресту.

Каждый раз, когда Олег улыбается перед зеркалом, щербины во рту напоминают об избиениях во время допросов российских дознавателей. Олег рассказывает, что ему не только выбили зубы, но и сломали семь ребер, три из них до сих пор не срослись.

На самом деле, зовут его не Олег, но он попросил меня не раскрывать его личность.

Олег стал свидетелем пыток другого заключенного, Дениса Миронова. Он погиб, находясь под арестом.

Олег рассказывает подробности, от которых холодеет внутри. 27 марта его с Денисом схватили на улице и беспрерывно избивали, в первые часы с использованием элетрошока.

Их душили и угрожали смертью. Олег уверен, что допрос вели сотрудники ФСБ.

В какой-то момент он был настолько раздавлен, что хотел покончить с собой - думал даже напасть на охранника, чтобы его застрелили.