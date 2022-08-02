Как не попасть в ценовую ловушку? Продавцы электричества предлагают договоры, за отказ от которых придется платить штраф

Идет уже третья неделя с того дня, как правительство заключило коалиционный договор. С 1 октября всем частным потребителям будет доступна универсальная услуга по продаже электроэнергии, то есть они смогут покупать ее по цене, утвержденной Департаментом конкуренции и цен. Поскольку непременными составляющими цены универсальной услуги являются реальные производственные расходы и разумная маржа прибыли, электроэнергия, по прогнозам, будет стоить 13–15 центов за кВт·ч. Это выгоднее, чем нынешняя цена на электробирже, и наверняка выгоднее, чем предлагаемые сейчас продавцами электроэнергии пакеты с фиксированной ценой. Надо полагать, что большинство потребителей электроэнергии, заинтересованные в том, чтобы платить меньше, захотят сменить свои пакеты на универсальную услугу электроснабжения. Однако до сих пор организаторы реформы рынка электроэнергии не могут ответить на вопрос, как на новые пакеты по продаже электроэнергии смогут перейти потребители, заключившие долгосрочные договоры по фиксированной цене, ведь за их досрочное расторжение придется заплатить неустойку. Два продавца электроэнергии, ссылаясь на неопределенность, продолжают заключать такие договоры.