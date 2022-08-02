Экономика
02.08.2022, 13:36

Как не попасть в ценовую ловушку? Продавцы электричества предлагают договоры, за отказ от которых придется платить штраф

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в первых рядах Eesti Energia
До сих пор неизвестно, каким образом универсальной услугой смогут воспользоваться те потребители электроэнергии, у которых заключены договоры с фиксированной ценой.
До сих пор неизвестно, каким образом универсальной услугой смогут воспользоваться те потребители электроэнергии, у которых заключены договоры с фиксированной ценой.
ФОТО: Shutterstock

Через два месяца государство станет предлагать выгодное электричество по регулируемой цене, однако две фирмы по-прежнему предлагают электропакеты, в случае отказа от которых придется заплатить неустойку (штраф). Такие договоры за последние две недели заключили тысячи потребителей, пишет Ärileht.

Идет уже третья неделя с того дня, как правительство заключило коалиционный договор. С 1 октября всем частным потребителям будет доступна универсальная услуга по продаже электроэнергии, то есть они смогут покупать ее по цене, утвержденной Департаментом конкуренции и цен. Поскольку непременными составляющими цены универсальной услуги являются реальные производственные расходы и разумная маржа прибыли, электроэнергия, по прогнозам, будет стоить 13–15 центов за кВт·ч. Это выгоднее, чем нынешняя цена на электробирже, и наверняка выгоднее, чем предлагаемые сейчас продавцами электроэнергии пакеты с фиксированной ценой. Надо полагать, что большинство потребителей электроэнергии, заинтересованные в том, чтобы платить меньше, захотят сменить свои пакеты на универсальную услугу электроснабжения. Однако до сих пор организаторы реформы рынка электроэнергии не могут ответить на вопрос, как на новые пакеты по продаже электроэнергии смогут перейти потребители, заключившие долгосрочные договоры по фиксированной цене, ведь за их досрочное расторжение придется заплатить неустойку. Два продавца электроэнергии, ссылаясь на неопределенность, продолжают заключать такие договоры.

Как ни удивительно, в первых рядах продавцов электроэнергии, предлагающих такие пакеты, идет концерн Eesti Energia, тот самый, который через два месяца обязан будет предлагать всем потребителям электроэнергию по выгодной цене через универсальную услугу. По данным руководителя отдела энергопродуктов Eesti Energia Армена Каспарова, за последние две недели пакет Kindel Pluss (Надежный Плюс) с фиксированной ценой за кВт·ч и с договорным периодом на пять лет (60 месяцев) выбрали почти 2000 клиентов.

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