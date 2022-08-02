Олимпийская чемпионка пережила насилие, а потом сама стала абьюзером

Все началось еще за год до Игр, когда общественности стало известно о текстовых сообщениях Хи, в которых она издевалась над своими подругами по команде, а еще призналась, что болела в забеге на 500 метров за китаянку в Пхенчхане и выразила о готовности стать „женской версией Стивена Брэдберди“ на дистанции 100 метров. Имя австралийца стало известно на Олимпиаде-2002, когда ряд столкновений привел его к золотой медали соревнований. На Олимпиаде-2018 у Хи была подобная ситуация, но не со счастливым концом.

Во время финального забега южнокорейская спортсменка столкнулась с Чхе Мин Чжон, оставив и себя, и ее без возможности оказаться на подиуме. Чхве финишировала 4-й, а Хи была дисквалифицирована. После того, как стало известно о содержании сообщений, началось расследование инцидента. Сим Сок отрицала обвинения, но через некоторое время ее наказали, отстранив от занятий с командой. Позже Хи извинилась перед всеми, хотя вряд ли это успокоило тех, кого изводила олимпийская чемпионка.

Поход в суд Хи не помог. Ее иск на решение об отстранении на два месяца не удовлетворили. Суд постановил, что она нарушила свои обязанности члена национальной сборной. Представитель спортсменки посчитал наказание чрезмерным, потому что до этого она и так не тренировалась вместе со всеми. В федерации отрицали факт наличия двойного наказания. Бороться за право поездки на Олимпиаду Хи больше не стала. Подача апелляции требовала слишком много времени, которого у кореянки не было. Игры начинались раньше, чем решение бы было принято. Кореянки без Хи взяли золото и два серебра.

Что будет дальше с карьерой титулованной спортсменки — вопрос. Если несколько лет назад она была жертвой, которой все сочувствовали, сейчас превратилась в объект для ненависти, как свой тренер Чо Джэ Бом. Именно он стал причиной страданий Хи. Сим Сок в 2019-м решилась рассказать, что специалист неоднократно насиловал ее.

„Однажды ударил хоккейной клюшкой и сломал мне пальцы“, — рассказывала конькобежка.