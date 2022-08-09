За рубежом
09.08.2022, 08:00

ВИДЕО | Эстонец помог нанести изображение на украинскую тему на стену скандального дома в Вильнюсе

 
Он хотел бы сделать что-то подобное и в Эстонии!
Изображение Татьяны, приехавшей из Украины, с помощью одного эстонца разместили на здании в центре Вильнюса. Рядом на всякий случай дежурила полиция, но пророссийски настроенные протестовать против картины не пришли.
Изображение Татьяны, приехавшей из Украины, с помощью одного эстонца разместили на здании в центре Вильнюса. Рядом на всякий случай дежурила полиция, но пророссийски настроенные протестовать против картины не пришли.
ФОТО: Adas Vasiliauskas

В минувший четверг на стене дома в центре Вильнюса за один день „напечатали“ большую фотографию украинского волонтера в национальном костюме своей родины. Это фото повесил на стену эстонец, который хотел бы повторить то же самое в Эстонии.

В 2008 году в центре Вильнюса началось строительство Московско-литовского культурного центра „Дом Москвы“. В 2016 году строительные работы были приостановлены, так как дом был построен выше, чем это было предусмотрено детальной планировкой. В то же время из-за геополитических соображений местные жители спрашивали, нужно ли вообще такое здание в Литве. Сейчас известно, что недостроенный дом будет снесен, но эстонец Михкель Йоала успел нанести на него большое полотно. Он сделал это совместно с граффити-принтером Альбертом, который карабкается вверх и вниз по стене дома, как человек-паук, и закрашивает изображение столбец за столбцом.

Подготовительные работы потребовали много времени, но картина была выполнена за один день. „Во-первых, была проведена большая кампания по финансированию, в которой приняли участие полтысячи человек“, — сказал Михкель Йоала, соучредитель компании Robot Muralist и изобретатель граффити-принтера.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии