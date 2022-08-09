ВИДЕО | Эстонец помог нанести изображение на украинскую тему на стену скандального дома в Вильнюсе

В 2008 году в центре Вильнюса началось строительство Московско-литовского культурного центра „Дом Москвы“. В 2016 году строительные работы были приостановлены, так как дом был построен выше, чем это было предусмотрено детальной планировкой. В то же время из-за геополитических соображений местные жители спрашивали, нужно ли вообще такое здание в Литве. Сейчас известно, что недостроенный дом будет снесен, но эстонец Михкель Йоала успел нанести на него большое полотно. Он сделал это совместно с граффити-принтером Альбертом, который карабкается вверх и вниз по стене дома, как человек-паук, и закрашивает изображение столбец за столбцом.