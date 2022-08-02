Сводка за сутки: „Шкода“ вылетела с дороги, водитель скрылся, трое человек доставлены в больницу

В 12:44 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где на улице Кари, по предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем автомобиля Skoda Octavia сбил с 83-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:03 поступило сообщение о том, что 31-летняя женщина, ехавшая на велосипеде в Таллинне на бульваре Пыхья, не справилась с управлением и упала. Велосипедистку отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:01 водитель легкового автомобиля Skoda Kamiq не справился с управлением и вылетел с дороги на 38-м километре шоссе Таллинн-Палдиски в деревне Керсалу волости Ляэне-Харью. Водитель, имя которого пока неизвестно, с места происшествия скрылся. 35-летний мужчина, 34-летняя женщина и 36-летний мужчина, находившиеся в автомобиле в качестве пассажиров, были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22:06 на улице Выру в Тарту 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения наехал на своем электросамокате на ступеньку лестничной клетки и упал. Мужчину доставили в травмпункт клиники Тартуского университета.

Ночью во вторник в 1:52 в Мууга произошло ДТП, где на 1-м км шоссе Садама, по предварительным данным, 19-летний мужчина, управлявший автомобилем Honda Civic, по неизвестной причине не справился с управлением и въехал в ограждение левой части дороги. Водитель и 18-летний мужчина, находившийся в автомобиле в качестве пассажира, были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За прошедшие сутки задержано 19 водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. На юге Эстонии угнали Белый Toyota Land Cruiser 150 2020 года выпуска с регистрационным номерным знаком 438TJS .