Другие виды
02.08.2022, 10:25

Украинская спортсменка продала свою олимпийскую медаль и пожертвовала все деньги армии

 
Елена Фаворова (третья справа)
Елена Фаворова (третья справа)
ФОТО: Pavlo_bagmut/Ukrinform via ZUMA Wire | Scanpix

Бронзовая призёрша Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в тройном прыжке Елена Фаворова продала своей медаль на аукционе и пожертвовала все деньги украинской армии.

В Киеве на благотворительном аукционе бронзовая олимпийская медаль Елены Говоровой ушла с молотка за 6 тысяч, сообщает XSPORT.

49-летняя украинская спортсменка подтвердила, что все вырученные средства она пожертвует Вооруженным силам Украины.

За свою карьеру, помимо олимпийской бронзы, Говорова завоевала бронзу чемпионата мира (1997) и две золотые медали на Универсиаде (1997, 1999).

До этого, Станислав Горуна также пожертвовал на Вооруженные силы Украины первую в истории Олимпийских игр бронзовую награду по карате, которую он завоевал на Олимпиаде в Токио 2020. За нее ему удалось выручить 16,8 тысяч долларов.


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