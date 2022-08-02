Украинская спортсменка продала свою олимпийскую медаль и пожертвовала все деньги армии

В Киеве на благотворительном аукционе бронзовая олимпийская медаль Елены Говоровой ушла с молотка за 6 тысяч, сообщает XSPORT.

49-летняя украинская спортсменка подтвердила, что все вырученные средства она пожертвует Вооруженным силам Украины.

За свою карьеру, помимо олимпийской бронзы, Говорова завоевала бронзу чемпионата мира (1997) и две золотые медали на Универсиаде (1997, 1999).

До этого, Станислав Горуна также пожертвовал на Вооруженные силы Украины первую в истории Олимпийских игр бронзовую награду по карате, которую он завоевал на Олимпиаде в Токио 2020. За нее ему удалось выручить 16,8 тысяч долларов.



