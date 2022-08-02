В России сообщили, что проведут свою Олимпиаду, если их не допустят к летним Играм-2024

Лайшев уверен в том, что если Россию не пустят на Олимпиаду, она ничего от этого не потеряет.

„В принципе, нам по барабану на Олимпиаду, мы проведем свою Олимпиаду, которая будет не хуже.

Все страны подтянутся к нам, к справедливости, к разуму, к общей форме понимания прогресса, культуры и будущего для наших побед. Мы все равно лучшие в мире, никогда никого не обманывали, не смешивали спорт с политикой.

Это же касается общей культуры, живописи, эстрады, классических произведений, книг – мы всегда были до этого лояльны, надо стоять на своем, и тогда мы добьемся успеха. Если нас не пустят на Олимпиаду, мы ничего не потеряем. Надо жить мирно, радоваться жизни на маленькой планете, на которой мы живем, и добиваться мира“, – цитирует слова Лайшева Metaratings.

Международный Олимпийский комитет недавно сообщил, что в случае продолжении агрессии со стороны России против Украины, шансы спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх-2024 упадут фактически до нуля.