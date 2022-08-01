В Болгарии взорвался склад с боеприпасами

По данным Болгарского национального радио, инцидент случился утром на территории бывших армейских казарм недалеко от города Карнобат на юго-востоке страны. В результате взрыва на складе начался пожар, пострадавших нет.

Гебрев, комментируя произошедшее, сказал, что „речь не идет ни о какой человеческой ошибке, ее быть не может“. По его словам, на складе хранились старые боеприпасы, которые были заказаны разными компаниями, но не оплачены.

Взрывы в чешской Врбетице

В апреле прошлого года власти Чехии объявили о причастности граждан России к взрывам на военном складе в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых были уничтожены около 150 тонн боеприпасов. Склады арендовала частная фирма Imex Group. По данным чешских СМИ, боеприпасы планировалось отправить компании Гебрева, который, предположительно, поставлял вооружения в Украину, Сирию и другие страны.

Россия назвала обвинения в организации взрывов в Врбетице безосновательными. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения являются „абсурдом и дикостью, поскольку предъявлены без доказательств“. Со своей стороны премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал эти взрывы „беспрецедентным террористическим актом“.