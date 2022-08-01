Новости Эстонии
01.08.2022, 20:22

Бывший глава МВД Кристиан Яани нашел работу в своем министерстве

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Кристиан Яани
Кристиан Яани
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Бывший министр внутренних дел и префект полиции Кристиан Яани начнет консультировать Министерство внутренних дел Эстонии по вопросам гособороны и готовности к кризисам, пишет rus.err.

В новую должность Яани вступил в понедельник, 1 августа.

В июне после распада прежнего состава правительства Яани сообщил о том, что уходит из политики с желанием продолжить работу в области внутренней безопасности.

Поскольку высокопоставленные руководители в сфере полиции и внутренней безопасности не могут быть членами партии, то в июне Яани также покинул ряды Центристской партии.

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