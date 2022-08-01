В Германии прокомментировали предложение Эстонии не выдавать визы россиянам
Запретить выдавать визы можно лишь при согласии всех стран-участниц Шенгенского соглашения, которого пока нет, заявили в МИД Германии, передает DW.
В настоящий момент нет решения на европейском уровне, которое бы сделало возможным прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил DW представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger) в понедельник, 1 августа.
Бургер напомнил, что с 25 февраля на уровне ЕС действует решение совета по международным отношениям о частичной отмене соглашения об облегчении визового режима с Россией - особенно это касается отмены безвизового въезда для владельцев дипломатических паспортов и отмены облегченной процедуры для членов парламента и правительства.
„Что касается выдачи виз, то отмена выдачи шенгенских виз может быть введена только на основании консенсуса между всеми странами Шенгенского соглашения, а в настоящий момент такого решения нет“, - сказал Бургер.
Эстония призывает ЕС не выдавать визы россиянам
В конце июля правительство Эстонии утвердило постановление, которое запрещает предоставлять российским гражданам временный вид на жительство или визы с целью обучения в стране. Власти Эстонии также запретили устраиваться на работу гражданам России и Беларуси в случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством - членом ЕС.
„Продолжение санкций против России необходимо для обеспечения неослабевающего давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности“, - объяснили решение в МИД Эстонии.
Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония в конце августа на встрече с главами МИД Евросоюза предложит закрыть россиянам въезд и полностью прекратить выдачу виз на уровне ЕС. По словам Рейнсалу, аналогичная дискуссия ведется в правительстве Финляндии. Кроме Эстонии о прекращении выдачи виз сообщали Латвия и Чехия.
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевич также призвал Евросоюз пойти на этот шаг. „ЕС должен рассматривать Россию как государство-спонсор терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан России“, - написал он в твиттере 30 июля.
В феврале и марте с такими же предложениями выступали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди.
В Еврокомиссии исключили полный запрет на выдачу виз россиянам
В Еврокомиссии на вопрос, может ли ЕС принять решение не предоставлять россиянам туристические визы, подчеркнули, что правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам России, а санкции Евросоюза направлены „в первую очередь и конкретно“ против правительства и экономической элиты России.
Действующие правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить предоставление виз, подчеркнули в Брюсселе. „Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей (граждан стран ЕС. - Ред.), журналистах и диссидентах“, - уточнили в Еврокомиссии.