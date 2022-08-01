Глебова: родители могут спать спокойно, цены не повысятся

В связи с нынешней экономической ситуацией родители юных спортсменов переживают, не повысятся ли цены на лед и, следовательно, на тренировки в новом сезоне?

- Скажу так, что на протяжении восьми лет, что мы работаем, цены не повышались ни разу. И в новом сезоне цены на детский спорт останутся прежними. Родители могут спать спокойно. Добавлю сразу, что немного повысятся цены для любительских клубов. А вот для детских клубов все останется так же, как и было.

В последнее время концертов стало значительно меньше. За счет чего вы компенсируете эту недостачу?

-Дело в том, что у нас настолько мультифункциональный дом, что даже без концертов здесь всегда что-то происходит. То есть финансово мы много не теряем. Если на главной арене ничего не происходит, то сразу она забита тренировками: это и хоккей, и фигурное катание, и шорт-трек, т.е. она всегда окупается.

А какое-то масштабное, эксклюзивное мероприятие будет проходить в следующем сезоне?

-Пока никаких заявок на что-то такое особенное нет. Больше обычных предложений типа корпоративов (большие фирмы хотят арендовать главную арену), конечно, соревнования ледовых видов спорта: и хоккей и фигурное катание - сейчас уже многие выходные забиты этими соревнованиями. Также вот тхэквондо будет у нас в августе, потом бокс, бои...календарь заполняется по мере поступления мероприятий.

Трусову сейчас не пустили в Швеции. А у нас возможен ее мастер-класс?

-Все возможно, но это не работа ледового холла. Мы просто сдаем помещение. А вот если Союз конькобежцев решит, то почему бы и нет.

У вас в Тондираба недавно произошла утечка химикатов. Во второй раз?