Глебова: родители могут спать спокойно, цены не повысятся(2)
1 августа Таллиннский ледовый холл „Тондираба“ отмечает свой восьмой день рождения. Директор холла Елена Глебова ответила на несколько вопросов корреспондента Rus.Delfi Евгения Грибовского.
В связи с нынешней экономической ситуацией родители юных спортсменов переживают, не повысятся ли цены на лед и, следовательно, на тренировки в новом сезоне?
- Скажу так, что на протяжении восьми лет, что мы работаем, цены не повышались ни разу. И в новом сезоне цены на детский спорт останутся прежними. Родители могут спать спокойно. Добавлю сразу, что немного повысятся цены для любительских клубов. А вот для детских клубов все останется так же, как и было.
В последнее время концертов стало значительно меньше. За счет чего вы компенсируете эту недостачу?
-Дело в том, что у нас настолько мультифункциональный дом, что даже без концертов здесь всегда что-то происходит. То есть финансово мы много не теряем. Если на главной арене ничего не происходит, то сразу она забита тренировками: это и хоккей, и фигурное катание, и шорт-трек, т.е. она всегда окупается.
А какое-то масштабное, эксклюзивное мероприятие будет проходить в следующем сезоне?
-Пока никаких заявок на что-то такое особенное нет. Больше обычных предложений типа корпоративов (большие фирмы хотят арендовать главную арену), конечно, соревнования ледовых видов спорта: и хоккей и фигурное катание - сейчас уже многие выходные забиты этими соревнованиями. Также вот тхэквондо будет у нас в августе, потом бокс, бои...календарь заполняется по мере поступления мероприятий.
Трусову сейчас не пустили в Швеции. А у нас возможен ее мастер-класс?
-Все возможно, но это не работа ледового холла. Мы просто сдаем помещение. А вот если Союз конькобежцев решит, то почему бы и нет.
У вас в Тондираба недавно произошла утечка химикатов. Во второй раз?
-Нет, это было в первый раз. В предыдущий была просто ложная тревога. Сейчас, действительно, из-за того, что была 30-градусная жара, система вышла из строя. Хорошо, что все произошло в технической комнате, людей там не было и дворник рано утром пришел на работу и почувствовал запах. Сразу вызвали службу, все довольно быстро устранили и мы были закрыты всего 10 дней. И, возможно, даже к лучшему, что все это случилось летом, мы взяли еще несколько дней, чтобы сделать полный анализ системы: всю систему проверили, что нужно было, заменили. И к новому сезону мы полностью готовы!
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