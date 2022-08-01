Позорная история! Англичанки, завоевавшие золото чемпионата Европы, получили в награду однодневную зарплату Роналду
Женская сборная Англии, победив на чемпионате Европы по футболу, заработала столько же, сколько португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду зарабатывает за один день, сообщает Daily Star.
После победы в воскресенье, женская сборная Англии впервые в своей истории стала чемпионками Европы, обыграв в финале команду Германии (2:1 после дополнительного времени). Футболисток поздравила королева Великобритании Елизавета II и назвала победу на турнире „источником вдохновения для сегодняшних девушек, женщин и для будущих поколений“.
По информации издания, футболистки сборной Англии за свое выступление на Евро заработали согласованный Футбольной ассоциацией страны бонус в размере 65,7 тысячи евро (55 тысяч фунтов стерлингов). Однако оказалось, что столько же зарабатывает Роналду за один день. В неделю португалец получает примерно 460 тысяч евро (385 тысяч фунтов).
Кроме того, сумма, назначенная чемпионкам Европы, смехотворна, если вспомнить, что в мужской сборной Англии, каждый игрок за серебрянные медаль, в прошлом году получил в награду по 300 000 фунтов, то есть почти в шесть раз больше.
Организация „Женщины в спорте“ данный жест о выплати бонусов, осудила. „Почему бы нам не потребовать равных призовых и выплат? Мы уже видим это в теннисе и крикете. Это выражает и демонстрирует ценность, которую команды привносят в спорт. Увеличение инвестиций жизненно важно на всех уровнях женского спорта. Чтобы девушки реализовали свои стремления, им нужно место, чтобы сделать это на пороге своего дома. Это должно стать наследием Евро“, — говорится в заявлении организации.