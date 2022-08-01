Позорная история! Англичанки, завоевавшие золото чемпионата Европы, получили в награду однодневную зарплату Роналду

После победы в воскресенье, женская сборная Англии впервые в своей истории стала чемпионками Европы, обыграв в финале команду Германии (2:1 после дополнительного времени). Футболисток поздравила королева Великобритании Елизавета II и назвала победу на турнире „источником вдохновения для сегодняшних девушек, женщин и для будущих поколений“.

По информации издания, футболистки сборной Англии за свое выступление на Евро заработали согласованный Футбольной ассоциацией страны бонус в размере 65,7 тысячи евро (55 тысяч фунтов стерлингов). Однако оказалось, что столько же зарабатывает Роналду за один день. В неделю португалец получает примерно 460 тысяч евро (385 тысяч фунтов).

Кроме того, сумма, назначенная чемпионкам Европы, смехотворна, если вспомнить, что в мужской сборной Англии, каждый игрок за серебрянные медаль, в прошлом году получил в награду по 300 000 фунтов, то есть почти в шесть раз больше.

Организация „Женщины в спорте“ данный жест о выплати бонусов, осудила. „Почему бы нам не потребовать равных призовых и выплат? Мы уже видим это в теннисе и крикете. Это выражает и демонстрирует ценность, которую команды привносят в спорт. Увеличение инвестиций жизненно важно на всех уровнях женского спорта. Чтобы девушки реализовали свои стремления, им нужно место, чтобы сделать это на пороге своего дома. Это должно стать наследием Евро“, — говорится в заявлении организации.