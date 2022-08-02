В Ласнамяэ состоится бесплатная прогулка-семинар фестиваля „Биотопия“

„Прогулка Биотопия посвящена гибридным жилым сообществам в районе многоквартирных домов Ласнамяэ. Это будет сенсорным путешествием и исследованием, основанным на принципах междисциплинарной этнографии. Целью прогулок является повышение уровня внимания, интереса и сочувствия у людей к другим живым организмам в их собственной среде обитания“, - сказал Рейманн.

„Где взять пищу, найти кров, вырастить потомство, помыться, отдохнуть и пообщаться в городской среде, если вы - еж, чайка или голубь? Все виды животных занимаются решением схожих практических забот в городе. Конечно, люди не являются исключением“, - добавил он.

Прогулка в стиле семинара начнется 4 августа в 19.00 от автобусной остановки Ussimäe tee (59°26'56.8 „N 24°53'31.0 „E) и продлится около полутора часов. Рекомендуется надеть одежду, защищающую от непогоды, и взять с собой фотоаппарат и/или смарт-устройство, чтобы делать снимки и записывать звуки.

Участие в прогулке бесплатное, но в связи с ограниченным размером группы необходима предварительная регистрация.

Вечера бесед и прогулки „Биотопия“ организует учреждение некоммерческого объединения „Эстонский Центр Антропоцена“ с целью привлечения молодежи к беседам на темы искусства, науки и окружающей среды. Прогулка является частью фестиваля „Биотопия'22“, который пройдет в августе этого года в Таллинне и Вийнисту, и при помощи партнеров также будет проходить до октября по всей Эстонии. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.biotoopia.ee/events.