В Таллинн из Украины приехал пес Гермес - писатель и автор книги по воспитанию людей

Гермес и „Сообщество pet-friendly людей“ организовывают благотворительные образовательные проекты для повышения культуры отношения к животным. Из-за войны Гермес переехал в Эстонию, и вместе с сообществом продолжает вести активную деятельность, чтобы собирать средства на реконструкцию приюта и помогать животным в Украине.

Ранее Гермес жил на улице, но решил взять ответственность и воспитывать человека. Теперь он делится своим успешным опытом со всеми котами и собаками, которые уже начали жить с двуногими или только подумывают об этом. Гермес верит - каждый может найти свою семью.

Книга юмористическая, такая форма помогает читателю лучше понять поведение своих четверолапых, и узнать о чем говорит любимец, например, когда сидит на ваших вещах, или воет у двери. Практические советы экспертов по зоопсихологии, канистерапии, кинологии, выгулу, ветеринаров – помогут составить перечень нужных общих навыков для более комфортного сосуществования. Книга издается на украинском и русском языках, будет интересна детям от 7 до 14 лет и их родителям, особенно если дома есть домашние любимцы или есть планы, чтобы завести собаку или кота.

„Война внесла изменения в жизнь каждого украинца, я не исключение. Но, нам нужно продолжать помогать животным. Я очень благодарен народу Эстонии за поддержку украинцев, и для меня будет честью выпустить свою книгу также на эстонском языке. Поэтому, если вы готовы помочь с адаптацией книги на эстонский язык для благотворительного проекта или вы книжное издательство, а возможно вы занимаетесь продажами книг или хотели бы продавать книгу у себя в магазине/кафе или в любом другом месте, пожалуйста, пишите мне. „ - говорит Гермес.

Для заказа книги, и по всем вопросам, пожалуйста, пишите Гермесу на почту: doghermes13.07@gmail.com

Стоимость книги 10 евро.