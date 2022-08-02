В Таллинн из Украины приехал пес Гермес - писатель и автор книги по воспитанию людей(4)
Украинский писатель и блогер пес Гермес, который до недавнего времени жил в Киеве, приехал в Таллинн. Гермес является экспертом по человековедению, а в книге „Советы от пса Гермеса, как жить с человеком“ дает рекомендации для котов и собак по взаимоотношению с людьми. Вырученные средства от продаж книги идут на помощь самому большому приюту для бездомных животных в Украине „Сириус“, который более месяца находился в зоне боевых действий без света, коммуникаций и воды.
Гермес и „Сообщество pet-friendly людей“ организовывают благотворительные образовательные проекты для повышения культуры отношения к животным. Из-за войны Гермес переехал в Эстонию, и вместе с сообществом продолжает вести активную деятельность, чтобы собирать средства на реконструкцию приюта и помогать животным в Украине.
Ранее Гермес жил на улице, но решил взять ответственность и воспитывать человека. Теперь он делится своим успешным опытом со всеми котами и собаками, которые уже начали жить с двуногими или только подумывают об этом. Гермес верит - каждый может найти свою семью.
Книга юмористическая, такая форма помогает читателю лучше понять поведение своих четверолапых, и узнать о чем говорит любимец, например, когда сидит на ваших вещах, или воет у двери. Практические советы экспертов по зоопсихологии, канистерапии, кинологии, выгулу, ветеринаров – помогут составить перечень нужных общих навыков для более комфортного сосуществования. Книга издается на украинском и русском языках, будет интересна детям от 7 до 14 лет и их родителям, особенно если дома есть домашние любимцы или есть планы, чтобы завести собаку или кота.
„Война внесла изменения в жизнь каждого украинца, я не исключение. Но, нам нужно продолжать помогать животным. Я очень благодарен народу Эстонии за поддержку украинцев, и для меня будет честью выпустить свою книгу также на эстонском языке. Поэтому, если вы готовы помочь с адаптацией книги на эстонский язык для благотворительного проекта или вы книжное издательство, а возможно вы занимаетесь продажами книг или хотели бы продавать книгу у себя в магазине/кафе или в любом другом месте, пожалуйста, пишите мне. „ - говорит Гермес.
Для заказа книги, и по всем вопросам, пожалуйста, пишите Гермесу на почту: doghermes13.07@gmail.com
Стоимость книги 10 евро.
О „Сообществе pet-friendly людей“ в Украине: основано в 2020 году волонтерами-активистами Юлей Гусевой и Ниной Кульчевич для формирования культуры счастливого сосуществования животных и людей. Сообщество организует просветительные проекты для повышения уровня понимания поведения животных. В центре проектов лежит книга, написанная псом-блогером Гермесом, который жил на улице и решил завести человека. Волонтеры помогают также самому приюту „Сириус“.
О Сириусе: история „Сириуса“ началась с мини-убежища, но более чем за 20 лет он стал крупнейшим приютом в Украине, площадь которого составляет 4 га, на которых проживает более 3200 собак и кошек.