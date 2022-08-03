Советник Министерства обороны рассказал, почему Россия не вступила в НАТО и когда закончится война(56)
Советник Министерства обороны, контр-адмирал Игорь Шведе в подкасте RusDelfi рассказал о планах НАТО по защите Эстонии и возможности атаки России.
Слушайте передачу целиком:
Почему Россия не вступила в НАТО? В 2000-х годах сам Владимир Путин заявлял о возможном присоединении к альянсу.
Я думаю, принцип работы НАТО не подошел Путину и его режиму. Если ты хочешь возродить СССР, в то время как многим странам дорога их независимость, то НАТО тебе не подходит. Нельзя ничего делать насильственным методом.
Некоторые считают, что НАТО всегда хотело уничтожить Россию.
Нет, это не так. Я много работал в НАТО. Там все связано с оборонительными приготовлениями. Все действия политически согласовываются. Политическая сторона дает разрешение НАТО что-то делать. Все действия по отношению к России были оборонного характера. С военной точки зрения - наступательная операция, например, на Россию, с вводом войск в глубь России, учитывая ее размеры, это очень большая разница в доктрине, технических средствах, подготовке, базировании войск. Атака и оборона совсем разные вещи. НАТО никогда не готовился к нападению.
До 2014 года НАТО практически не было в Балтийских странах и Польше (до оккупации Крыма - прим.ред.). Абсурдно утверждать, что НАТО концентрировало войска для нападения. Размеры и снаряжение войск НАТО в Эстонии предназначены только для обороны.
Если Россия решит напасть на Эстонию, то каким образом? Какой самый вероятный вариант по мнению Министерства обороны и НАТО?
Я не могу вдаваться в детали. Мы разыгрываем разные сценарии во время учений и планов. Мы смотрим, какой сценарий самый опасный. Мы оцениваем это в государственном и в общеевропейском контексте. Планы составляются не для одной Эстонии. НАТО будет реагировать по всему оперативному пространству.
У Эстонии с Россией достаточно маленькая сухопутная граница, тем более между странами находится Чудское озеро. Главная опасность - воздушная атака?
Боевые действия затронут все виды войск. Мы планируем, что будет задействован и флот. Также велика вероятность кибератаки, саботажа, атаки в информационном пространстве. Мы готовимся ко всему, смотрим на другие страны и планируем противодействия.
(...)
Как Владимиру Путину закончить войну? Россияне ведь не примут поражение.
Очень трудно сказать, о чем и как он думает. В истории были разные моменты, когда Россия проигрывала войны. Я думаю, что она необязательно должна победить. Проигранные войны по-разному влияли на руководство России и ее общество. Что примут или не примут россияне тяжело сказать. Они приняли и одобрили войну, подорвали свою экономику и замарали себя кровью.
Санкции, изоляция должны помочь. Когда будут изменения в политике - трудно сказать, учитывая, что из России поступает мало достоверной информации.
Путин сам не остановится. Его надо остановить. До какого уровня украинская армия должна одержать победу - это выяснится в процессе боевых действия. Многое зависит от обоих сторон. Россия нанесла большой урон Украине, большие разрушения. Государство рушат, его уничтожают. К тому же не только военные объекты, но и школы, университеты, больницы.
Вы верите в переговоры?
Я верю в переговоры на нужных условиях. Все войны заканчиваются переговорами. Я думаю, мы должны смотреть на руководство Украины, когда они будут готовы к переговорам на своих условиях. Мы должны их поддерживать.
Сколько война будет длиться?
Долго. Думаю, до конца 2022 года точно. Может, дольше.
Слушайте интервью целиком. В подкасте мы обсудили цели НАТО, атаку Сербии и Ирака, действия Эрдогана, принцип работы альянса и роль Эстонии в нем.