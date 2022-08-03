Советник Министерства обороны рассказал, почему Россия не вступила в НАТО и когда закончится война

Слушайте передачу целиком:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Вопросы НАТО и Сербия: как это было 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Я думаю, принцип работы НАТО не подошел Путину и его режиму. Если ты хочешь возродить СССР, в то время как многим странам дорога их независимость, то НАТО тебе не подходит. Нельзя ничего делать насильственным методом.

Некоторые считают, что НАТО всегда хотело уничтожить Россию.

Нет, это не так. Я много работал в НАТО. Там все связано с оборонительными приготовлениями. Все действия политически согласовываются. Политическая сторона дает разрешение НАТО что-то делать. Все действия по отношению к России были оборонного характера. С военной точки зрения - наступательная операция, например, на Россию, с вводом войск в глубь России, учитывая ее размеры, это очень большая разница в доктрине, технических средствах, подготовке, базировании войск. Атака и оборона совсем разные вещи. НАТО никогда не готовился к нападению.

До 2014 года НАТО практически не было в Балтийских странах и Польше (до оккупации Крыма - прим.ред.). Абсурдно утверждать, что НАТО концентрировало войска для нападения. Размеры и снаряжение войск НАТО в Эстонии предназначены только для обороны.

Если Россия решит напасть на Эстонию, то каким образом? Какой самый вероятный вариант по мнению Министерства обороны и НАТО?

Я не могу вдаваться в детали. Мы разыгрываем разные сценарии во время учений и планов. Мы смотрим, какой сценарий самый опасный. Мы оцениваем это в государственном и в общеевропейском контексте. Планы составляются не для одной Эстонии. НАТО будет реагировать по всему оперативному пространству.

У Эстонии с Россией достаточно маленькая сухопутная граница, тем более между странами находится Чудское озеро. Главная опасность - воздушная атака?