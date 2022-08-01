Украинская молодежь проявила огромный интерес к участию в летнем лагере в Вильяндимаа

„Нам очень приятно, что проект, направленный на вовлечение в эстонское общество 13-17-летних подростков, военных беженцев из Украины, нашел живой отклик среди молодежи и их родителей. Первоначально запланированное количество мест - 10, было заполнено в течение часа после открытия регистрации. Поэтому мы решили увеличить количество мест вдвое,“ - говорит руководитель по связям с общественностью и устойчивому развитию Coca-Cola HBC Eesti Дарья Саар.

По словам Саар, ажиотаж вокруг возможности участия в лагере в Вильяндимаа не удивителен. Несмотря на то, что различные организации и местные самоуправления предлагают ряд возможностей для проведения летнего досуга семьям беженцев, как правило, эти возможности платные или их просто недостаточно, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

„В случае летнего лагеря Valma можно говорить об уникальном подходе, где у каждого участника из Украины в качестве ментора выступает его эстонский сверстник, который помогает лучше адаптироваться в эстонской среде. В ситуации, когда часть находящихся в Эстонии семей беженцев прибыли к нам с оккупированных Россией территорий или из разрушенных населенных пунктов, их возвращение в ближайшее время на родину невозможно. Поэтому нам стоит уже сейчас задуматься о будущем украинской молодежи в Эстонии через 3-5 лет, - добавила Саар.

В спецпроекте „Youth Empowered. Украина“ участвует 20 подростков в возрасте 13-17 лет, которые в данный момент проживают в Таллинне, Пайде, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве.

Coca-Cola HBC Eesti предлагает молодежи из Украины провести неделю в летнем лагере Valma на берегу озера Выртсъярв. В рамках учебно-развлекательной программы в летнем лагере пройдут встречи с известными людьми. Например, с певицей Геттер Яани. В программе лагеря спортивные состязания, плавание, танцы, киновечера, школьные олимпийские игры.

В рамках специальной учебной программы Coca-Cola HBC участники летнего лагеря пройдут учебный цикл „Я и мир“, цель которого - развитие социальных навыков и карьерное планирование. Учебный модуль является частью международной программы Coca-Cola HBC Youth Empowered, работающей в качестве социального лифта и направленной на помощь молодежи с ограниченными социальными возможностями.